Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile imzalar atıldı, sıra resmi açıklamada
03.11.2026 22:33
Son Güncelleme: 03.11.2026 22:37
Fenerbahçe'de 2020-21 sezonunda da 10 maç görev yapan Emre Belözoğlu, Kasımpaşa'nın da onay vermesiyle sarı-lacivertlilerle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sona erdi ve Emre Belözoğlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Sporx'e göre Kasımpaşa ile de yapılan görüşmeler sonrası Belözoğlu'na izin alınınca imzalar atıldı. Daha önce 2020-21 sezonunda 10 maç Fenerbahçe'nin başına geçen Emre Belözoğlu böylece ikinci kez göreve gelmiş oldu.
Sporx'in haberine Belözoğlu'nun resmen açıklanması için gözler yönetimde. Liverpool maçında ise takımın başında yine Dirk Kuyt olacak.
Ünlü futbol yorumcusu ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Rıdvan Dilmen de X platformu hesabından “Son anda Conceiçao olmayınca Emre Belözoğlu FB mizin başına geçti! Kendisine gönülden başarılar dilerim” mesajıyla anlaşmanın tamamlandığını haber verdi.
BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA NE DEMİŞTİ?
Kasımpaşa ile 10 haftada 17 puan toplayan Belözoğlu, 2-2 biten son Beşiktaş maçından sonra Fenerbahçe teknik direktörlüğüyle ilgili soruya şu cevabı vermişti: ,"Ben Fenerbahçe'nin en zor, mutlu ve hüzünlü dönemlerini yaşamış eski bir sporcusuyum. Fenerbahçe herkesin orada olmak istediği bir yer. Benim için de Fenerbahçe'nin yeri her zaman ayrı olacak. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe'de göreve talip olmayı yakışıksız bir durum olarak görüyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, o göreve layık görülünür. Yöneticiler bir tavır gösterip size inandığını gösterir. O zaman bazı şeyler gelişmelidir. Fenerbahçe her zaman reaksiyonlar verebilecek çok büyük bir takımdır. Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim. Oyuncularıma, kulübüme karşı haksızlık etmekten korkarım."