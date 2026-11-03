Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile imzalar atıldı, sıra resmi açıklamada

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sona erdi ve Emre Belözoğlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Sporx'e göre Kasımpaşa ile de yapılan görüşmeler sonrası Belözoğlu'na izin alınınca imzalar atıldı. Daha önce 2020-21 sezonunda 10 maç Fenerbahçe'nin başına geçen Emre Belözoğlu böylece ikinci kez göreve gelmiş oldu.

Sporx'in haberine Belözoğlu'nun resmen açıklanması için gözler yönetimde. Liverpool maçında ise takımın başında yine Dirk Kuyt olacak.

Ünlü futbol yorumcusu ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Rıdvan Dilmen de X platformu hesabından “Son anda Conceiçao olmayınca Emre Belözoğlu FB mizin başına geçti! Kendisine gönülden başarılar dilerim” mesajıyla anlaşmanın tamamlandığını haber verdi.