Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Liverpool maçına çıkacak mı? Merak edilen soru yanıt bekliyor
04.11.2026 09:03
Fenerbahçe'nin Liverpool ile oynayacağı maç öncesi teknik direktör belirsizliği son buldu. Sarı-lacivertlilerin anlaştığı Emre Belözoğlu'nun takımın başında olup olmayacağı merak ediliyor.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u ağırlayacak.
Avrupa yolunda büyük önem teşkil eden müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerde hareketli saatler yaşanıyor.
Fenerbahçe, teknik direktör belirsizliğini kritik maç öncesi bitirdi ve Emre Belözoğlu ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
LIVERPOOL MAÇINDA OLACAK MI?
Kulüpten yapılan açıklama sonrası Belözoğlu'nun Liverpool maçında takımın başında olup olmayacağı merak ediliyor.
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe Yönetimi'ne takımla birlikte sahada olmak istediğini söylediği öğrenilirken, resmi prosedürlerin tamamlanması bekleniyor.
Genç çalıştırıcının kulübede görev yapabilmesi için Liverpool maçı öncesindeki resmi görev işlemlerinin tamamlanması ve Belözoğlu'nun UEFA listesinde teknik direktör olarak kayıtlı gözükmesi gerekiyor.
Tüm prosedürlerin tamamlanması halinde Belözoğlu, Liverpool'a karşı takımının başında yer alabilecek. Resmi işlemlerin yetişmemesi halinde ise Emre Belözoğlu tribünde, takımın başında ise Dirk Kuyt olacak.
FENERBAHÇE'NİN EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLAMASI
Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde teknik direktör Emre Belözoğlu ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:
"Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak... Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir. Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçe'mizin teknik direktörü olarak 'Çubuklu'nun başarısı için görev başında. Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur. Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu."
FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Liverpool maçı bu akşam (4 Kasım Çarşamba) saat 20.45'te oynanacak.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
EMRE BELÖZOĞLU'NUN KARİYERİ
46 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başına geçebilecek isimlerden biri olarak değerlendirildiği gündeme gelmişti.
Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından 15 Ağustos 2020 tarihinde Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, 25 Mart 2021 tarihinde Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü olmuştu.
Zirvenin uzağında aldığı sarı-lacivertlileri son haftaya kadar şampiyonluk yarışında tutan Belözoğlu, sezonun sona ermesinin ardından görevinden ayrılmıştı.
12 Ekim 2021 tarihinde Başakşehir'le anlaşan genç teknik adam, burada geçirdiği 2 yılda 88 maça çıktı.
2021-22 sezonunda devraldığı takımını ilk 4'e sokan Belözoğlu, 2022-23 sezonunda 5. sırada yer aldı.
2023-24 sezonuna da Başakşehir'de başlayan Emre Belözoğlu, takımının ligde aldığı üst üste 3 yenilgi sonrası görevinden ayrılmıştı.
6 Eylül 2023'te Başakşehir'den ayrılan Belözoğlu, bir süre sonra 5 Ekim 2023 tarihinde Ankaragücü'nün başına geçti.
Başkent ekibiyle kümede kalma mücadelesi veren Emre Belözoğlu, takımının bir alt lige düşmesine engel olamadı ve sezonun bitimiyle görevindena yrıldı.
17 Ocak 2025'te yeniden sahalara dönen Belözoğlu, Antalyaspor'un başına getirildi. Akdeniz ekibiyle 28 maça çıkan ve takımını ligde tutan Emre Belözoğlu, 8 Ekim 2025'te veda etti.
Şu anda Kasımpaşa'yı çalıştıran Belözoğlu, buradaki görevine 5 Aralık 2025'te başladı. Sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan Emre Belözoğlu, şimdiye kadar takımının başında 29 maça çıktı.