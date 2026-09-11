Fenerbahçe'de geçici hoca belli oldu derken ters köşe
11.09.2026 17:04
Son Güncelleme: 11.09.2026 22:43
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrıldığının öne sürülmesinin ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında Roma'yı konuk eden Fenerbahçe sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Sarı-lacivertlilerde maç sonu büyük bir sürpriz yaşanmış ve teknik direktör İsmail Kartal, görevini bıraktığını açıklamıştı.
Başkan Aziz Yıldırım, "Takımın başında olacak" dese de bugün yapılan son görüşme sonrası Fenerbahçe ile Kartal'ın yollarının ayrıldığı iddia edilmişti.
Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanına çıkacak olan sarı-lacivertlilerde takımın başında kimin olacağı merak konusu olmuştu.
Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanında takımın başında Dirk Kuyt'ın görev alacağı öne sürülmüştü ancak İsmail Kartal'ın göreve devam edeceğine dair resmi açıklama yapıldı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
DÜN AKŞAMDAN BU YANA NELER YAŞANDI?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında 10 Eylül akşamı Roma ile karşılaşmıştı.
Kadıköy'de oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrılmıştı.
Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıklamıştı.
Kartal, “İyi futbol oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. İlk maçta 1 puan aldık. Oyuncularım söylediklerimi yerine getirdiği için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Kulübümün önünü açmak adına görevimden geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?
İsmail Kartal'ın kararına sert tepki gösteren Aziz Yıldırım, “İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu. Niye mi istifa etti? Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor." demişti.
Yıldırım, Kartal'ın istifasını kabul etmediğini belirtip “Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, hoca neyse odur. Ben ayrılana kadar buradan gidemez!” diye konuşmuştu.
BUGÜN NELER OLDU?
Bugüne gelindiğinde ise önce futbol direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal ile görüştü ancak bu toplantı sonrası tecrübeli çalıştırıcı istifa kararından vazgeçmedi.
Gün içerisinde Fenerbahçe ile İsmail Kartal'ın yollarının ayrıldığına dair iddialar da ortaya atıldı.
Daha sonra akşam saatlerinde kulüp başkanı Aziz Yıldırım, Kartal ile kulüp binasında bir araya geldi.
Yapılan görüşmede Yıldırım'ın İsmail Kartal'ı ikna ettiği öğrenildi ve kulüpten resmi açıklama yapıldı.
Açıklamada da Kartal'ın 12 Eylül Cumartesi günü yapılacak olan antrenmanda takımın başında yer alacağı bildirildi.