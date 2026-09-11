Fenerbahçe'de geçici hoca belli oldu, Gaziantep FK maçında takımın başında olacak

Başkan Aziz Yıldırım, "Takımın başında olacak" dese de bugün yapılan son görüşme sonrası Fenerbahçe ile Kartal'ın yolları ayrıldı.

Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanına çıkacak olan sarı-lacivertlilerde takımın başında kimin olacağı merak konusu olmuştu.