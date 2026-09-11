Fenerbahçe'de geçici hoca belli oldu, Gaziantep FK maçında takımın başında olacak
11.09.2026 17:04
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Gaziantep FK maçında takımın başında olacak isim belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında Roma'yı konuk eden Fenerbahçe sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Sarı-lacivertlilerde maç sonu büyük bir sürpriz yaşanmış ve teknik direktör İsmail Kartal, görevini bıraktığını açıklamıştı.
KARTAL'LA YOLLAR AYRILDI
Başkan Aziz Yıldırım, "Takımın başında olacak" dese de bugün yapılan son görüşme sonrası Fenerbahçe ile Kartal'ın yolları ayrıldı.
Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanına çıkacak olan sarı-lacivertlilerde takımın başında kimin olacağı merak konusu olmuştu.
KULÜBEDE OLACAK İSİM...
Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanında takımın başında Dirk Kuyt görev alacak. Hollandalı çalıştırıcı ile birlikte Zeki Murat Göle de kulübede yer alacak.
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.