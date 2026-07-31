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Fenerbahçe'de gol krallığı yaşamıştı, yeni takımı belli oldu

31.07.2026 12:45

NTV - Haber Merkezi

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Fenerbahçe formasıyla gol krallığı yaşamış olan Enner Valencia'nın yeni adresi netleşti.

Fenerbahçe'de gol krallığı yaşamıştı, yeni takımı belli oldu
Resmi Kurum

Fenerbahçe'den 2023 yazında ayrılan Enner Valencia, son takımı Pachuca ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkmıştı.

 

Bonservisi elinde olan Ekvadorlu golcünün yeni takımı belli oldu.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU 1
Resmi Kurum

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

German Garcia Grova'nın haberine göre Enner Valencia, Arjantin ekibi Tallares ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de gol krallığı yaşamıştı, yeni takımı belli oldu 2
Resmi Kurum

Haberin devamında 36 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 1 yıllık olduğu ifade edilirken, Tallares'in yabancı kontenjanını açmasının ardından transfein resmiyet kazanacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE'DE GOL KRALI OLMUŞTU 3
Resmi Kurum

FENERBAHÇE'DE GOL KRALI OLMUŞTU

Fenerbahçe'ye 2020 yazında gelen Valencia, 2022-23 sezonunda attığı 29 golle gol kralı olmuştu. Valencia ayrıca sarı-lacivertlilerle 1 Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.

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