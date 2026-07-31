Fenerbahçe'de gol krallığı yaşamıştı, yeni takımı belli oldu
31.07.2026 12:45
Fenerbahçe formasıyla gol krallığı yaşamış olan Enner Valencia'nın yeni adresi netleşti.
Resmi Kurum
Fenerbahçe'den 2023 yazında ayrılan Enner Valencia, son takımı Pachuca ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkmıştı.
Bonservisi elinde olan Ekvadorlu golcünün yeni takımı belli oldu.
Resmi Kurum
YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
German Garcia Grova'nın haberine göre Enner Valencia, Arjantin ekibi Tallares ile anlaşmaya vardı.
Resmi Kurum
Haberin devamında 36 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 1 yıllık olduğu ifade edilirken, Tallares'in yabancı kontenjanını açmasının ardından transfein resmiyet kazanacağı aktarıldı.