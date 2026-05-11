Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin yerli hoca adayı belli oldu
11.05.2026 08:44
Fenerbahçe'de seçim atmosferi camiayı sararken adaylardan Hakan Safi'nin teknik direktör planlaması belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte sezonu 2. sırada bitirmeyi garantilemiş ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini kapmıştı.
Galatasaray'ın bitime bir hafta kala şampiyonluğu ilan etmesinin ardından Fenerbahçe'de gözler artık tamamen haziran ayındaki seçime çevrildi.
İKİ ADAY VAR
Hakan Safi ve Aziz Yıldırım, yapılacak olan seçim için adaylıklarını açıklamış ve çalışmalarına başlamıştı.
İLK TERCİH YABANCI
Fanatik'in haberine göre başkan adaylarından Safi'nin teknik direktör planlaması belli oldu. Hakan Safi'nin ilk tericihinin üst düzey bir yabancı teknik direktör olduğu vurgulandı.
YERLİ ADAYI İSMAİL KARTAL
Haberin devamında yerli hoca ihtimalinin artması durumunda Safi'nin takımın başına İsmail Kartal'ı getireceği kaydedildi.
Hakan Safi'nin yakın ilişkisinin bulunduğu Kartal'ı önemli bir alternatif olarak düşündüğü aktarıldı.
SON SEZONUNDA 2. OLMUŞTU
Son olarak 2023/24 sezonunda Fenerbahçe'nin başında görev yapan İsmail Kartal, 99 puan toplamasına rağmen sezonu 2. olarak tamamlamıştı.
YILDIRIM'IN İLK ADAYI KOCAMAN
Öte yandan bir diğer aday Aziz Yıldırım'ın ise seçimde teknik direktörlük görevi için ilk adayının Aykut Kocaman olduğu öğrenildi.