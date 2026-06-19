Fenerbahçe'de herkesi ters köşe eden olay. "Saat 1'e kadar Aykut Kocaman'dı"

Rıdvan Dilmen'in sözlerini aktaran Durmaz, "Rıdvan Dilmen ile konuştuk. "Ben de şaşkın durumdayım. Öğlen saat 1'e kadar Aykut Kocaman'ın teknik direktör olacağını biliyordum ve buna inanıyordum dedi. Saat 1'den sonra ne değişti?" ifadelerini kullandı.