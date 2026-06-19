Fenerbahçe'de herkesi ters köşe eden olay. "Saat 1'e kadar Aykut Kocaman'dı"
19.06.2026 14:38
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman beklenirken teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirilmesi büyük bir şaşkınlık yaratmıştı.
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi teknik direktör bilmecesi dün itibarıyla çözüldü.
Aykut Kocaman'ın takımın başına geçmesine kesin gözüyle bakılırken, kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiği açıklanmıştı.
Herkesi ters köşe eden bu karar sonrası Fenerbahçe efsanesi ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den de dikkat çeken bir yorum geldi.
NEO Spor YouTube kanalında konuşan Abdülkerim Durmaz, Dilmen ile telefonda görüştüğünü söyledi.
"SAAT 1'E KADAR KOCAMAN'dI"
Rıdvan Dilmen'in sözlerini aktaran Durmaz, "Rıdvan Dilmen ile konuştuk. "Ben de şaşkın durumdayım. Öğlen saat 1'e kadar Aykut Kocaman'ın teknik direktör olacağını biliyordum ve buna inanıyordum dedi. Saat 1'den sonra ne değişti?" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'DEKİ SON DÖNEMİ
Teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki son döneminde çıktığı 58 maçta 44 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 2.40'lık puan ortalaması yakalamıştı.