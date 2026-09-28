Fenerbahçe'de hiç maça çıkmadı, yollar ayrılıyor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 yenerek milli araya giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerin 2024-25 sezonunun ara transfer döneminde Kızılyıldız'dan 6 milyon 700 bin euro'ya transfer ettiği Ognjen Mimovic, henüz resmi bir maça çıkmadan takımdan ayrılıyor.