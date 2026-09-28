Fenerbahçe'de hiç maça çıkmadı, yollar ayrılıyor
28.09.2026 17:30
Fenerbahçe'nin iki sezon önce kadrosuna kattığı futbolcu, henüz sarı-lacivertlilerle maça çıkmadan takımdan ayrılıyor.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 yenerek milli araya giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerin 2024-25 sezonunun ara transfer döneminde Kızılyıldız'dan 6 milyon 700 bin euro'ya transfer ettiği Ognjen Mimovic, henüz resmi bir maça çıkmadan takımdan ayrılıyor.
Fenerbahçe'de ilk kez Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçında kadroya giren Sırp futbolcu ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Fanatik'in haberine göre Süper Lig ekibi Kocaelispor, ara transfer döneminde Mimovic'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-lacivertliler ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.
Mimovic, Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri Zenit ve Pafos'a kiralanmıştı.