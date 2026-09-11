Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi
11.09.2026 16:46
Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilen toplantının ardından İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal'ın istifasının ardından görüşme gerçekleştirmişti.
Dün akşam Kartal ile yollarına devam kararı alan Fenerbahçe'de bugün yeni bir toplantı gerçekleştirildi.
İSMAİL KARTAL DÖNEMİ SONA ERDİ
Bugün antrenman için tesislerde bulunmayan İsmail Kartal'la sarı-lacivertli kulübün futbol direktörü Oğuz Çetin bir görüşme gerçekleştirdi.
Bu görüşme sonrası Kartal, görevine devam etmeyeceğini bildirdi ve Fenerbahçe'den ayrıldı.
DÜN AKŞAMDAN BERİ NELER YAŞANDI?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında dün akşam Roma ile karşılaştı.
Kadıköy'de oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıkladı.
Kartal, “İyi futbol oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. İlk maçta 1 puan aldık. Oyuncularım söylediklerimi yerine getirdiği için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?
İsmail Kartal'ın kararına sert tepki gösteren Aziz Yıldırım, “İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu. Niye mi istifa etti? Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor." demişti.
Yıldırım, Kartal'ın istifasını kabul etmediğini belirtip “Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, hoca neyse odur. Ben ayrılana kadar buradan gidemez!” ifadelerini kullanmıştı.