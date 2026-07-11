Fenerbahçe'de İsmail Kartal etkisi. 2 maç, 9 gol ve dev beklenti
11.07.2026 23:14
Yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte dikkat çeken bir performans gösteriyor.
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda geçiren Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları için Avusturya'ya gitmişti.
Bir süredir Avusturya kampında hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, ikinci hazırlık maçına Pogon Szczecin karşısında çıktı.
Hofmann Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada kazanan taraf, 4-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Cengiz Ünder, Anthony Musaba ve Sidiki Cherif (2) kaydetti.
Bu skorun ardından sarı-lacivertliler, üst üste oynadığı ikinci hazırlık maçından da farklı galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker'i 5-0 mağlup etmişti.
Sezona teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, iki hazırlık maçında toplam 9 gol kaydederken kalesinde hiç gol görmedi.
Sarı-lacivertliler, tam 39 şutla rakip kaleyi yoklarken iki maçtaki toplam gol beklentisi 4.39 olarak öne çıktı.