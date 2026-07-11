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Fenerbahçe'de İsmail Kartal etkisi. 2 maç, 9 gol ve dev beklenti

11.07.2026 23:14

NTV - Haber Merkezi

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Yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte dikkat çeken bir performans gösteriyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal etkisi. 2 maç, 9 gol ve dev beklenti
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Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda geçiren Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları için Avusturya'ya gitmişti.

 

Bir süredir Avusturya kampında hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, ikinci hazırlık maçına Pogon Szczecin karşısında çıktı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal etkisi. 2 maç, 9 gol ve dev beklenti 1
Resmi Kurum

Hofmann Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada kazanan taraf, 4-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

 

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Cengiz Ünder, Anthony Musaba ve Sidiki Cherif (2) kaydetti.

 

Bu skorun ardından sarı-lacivertliler, üst üste oynadığı ikinci hazırlık maçından da farklı galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal etkisi. 2 maç, 9 gol ve dev beklenti 2
Resmi Kurum

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker'i 5-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal etkisi. 2 maç, 9 gol ve dev beklenti 3
Resmi Kurum

Sezona teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, iki hazırlık maçında toplam 9 gol kaydederken kalesinde hiç gol görmedi.

 

Sarı-lacivertliler, tam 39 şutla rakip kaleyi yoklarken iki maçtaki toplam gol beklentisi 4.39 olarak öne çıktı.

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