Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yola devam ediliyor
11.09.2026 16:46
Son Güncelleme: 11.09.2026 22:41
Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilen toplantının ardından İsmail Kartal ile yola devam ediliyor.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal'ın istifasının ardından görüşme gerçekleştirmişti.
Dün akşam Kartal ile yollarına devam kararı alan Fenerbahçe'de bugün yeni bir toplantı yapıldı.
Bugün antrenman için tesislerde bulunmayan İsmail Kartal'la sarı-lacivertli kulübün futbol direktörü Oğuz Çetin bir görüşme gerçekleştirdi.
Bu görüşme sonrası başkan Aziz Yıldırım da akşam saatlerinde Kartal'la görüşerek tecrübeli çalıştırıcıyı ikna etti.
Fenerbahçe, sezonun geri kalanına İsmail Kartal yönetiminde devam edecek.
DÜN AKŞAMDAN BERİ NELER YAŞANDI?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında dün akşam Roma ile karşılaştı.
Kadıköy'de oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıkladı.
Kartal, “İyi futbol oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. İlk maçta 1 puan aldık. Oyuncularım söylediklerimi yerine getirdiği için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?
İsmail Kartal'ın kararına sert tepki gösteren Aziz Yıldırım, “İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu. Niye mi istifa etti? Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor." demişti.
Yıldırım, Kartal'ın istifasını kabul etmediğini belirtip “Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, hoca neyse odur. Ben ayrılana kadar buradan gidemez!” ifadelerini kullanmıştı.
BUGÜN NELER OLDU?
Bugüne gelindiğinde ise önce futbol direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal ile görüştü ancak bu toplantı sonrası tecrübeli çalıştırıcı istifa kararından vazgeçmedi.
Gün içerisinde Fenerbahçe ile İsmail Kartal'ın yollarının ayrıldığına dair iddialar da ortaya atıldı.
Daha sonra akşam saatlerinde kulüp başkanı Aziz Yıldırım, Kartal ile kulüp binasında bir araya geldi.
Yapılan görüşmede Yıldırım'ın İsmail Kartal'ı ikna ettiği öğrenildi ve kulüpten resmi açıklama yapıldı.
Açıklamada da Kartal'ın 12 Eylül Cumartesi günü yapılacak olan antrenmanda takımın başında yer alacağı bildirildi.