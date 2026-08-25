Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Lyon rövanşına sürpriz 11
25.08.2026 09:52
Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlanmasının ardından Lyon rövanşı öncesi yeni bir plan belirlendi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon deplasmanına çıkacak.
Kadıköy'de oynanan ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Fransa'da oynanacak rövanşı kazanarak 17 yıl aradan sonra Devler Ligi'ne gitmeyi hedefliyor.
Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nun ligde oynanan Konyaspor maçında sakatlanmasının ardından teknik direktör İsmail Kartal, rövanşta sahaya çıkaracağı kadroyu belirledi.
Konyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla beğeni toplayan Ederson'un kalede olması beklenirken geri dörtlüde Semedo, Skriniar, Ake ve Brown'un görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Orta sahada ise Asensio'nun yokluğunda İsmail, Kante, Guendouzi üçlüsünü kullanması beklenen İsmail Kartal, maçın gidişatına göre değişiklik yapabilir.
Sağ kanatta Mason Greenwood, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Dorgeles Nene forma giyecek.
İleri uçta ise Vedat Muriqi'nin forma giymesi beklenirken, yabancı sınırı nedeniyle Konyaspor maçı kadrosunda bulunmayan Anderson Talisca'nın ilerleyen dakikalarda süre alması hesaplanıyor.
Sarı-lacivertliler, 26 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de Lyon ile karşılaşacak.