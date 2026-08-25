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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Lyon rövanşına sürpriz 11

25.08.2026 09:52

NTV - Haber Merkezi

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Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlanmasının ardından Lyon rövanşı öncesi yeni bir plan belirlendi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Lyon rövanşına sürpriz 11
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon deplasmanına çıkacak.

 

Kadıköy'de oynanan ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Fransa'da oynanacak rövanşı kazanarak 17 yıl aradan sonra Devler Ligi'ne gitmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Lyon rövanşına sürpriz 11 1
Anadolu Ajansı

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nun ligde oynanan Konyaspor maçında sakatlanmasının ardından teknik direktör İsmail Kartal, rövanşta sahaya çıkaracağı kadroyu belirledi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Lyon rövanşına sürpriz 11 2
Anadolu Ajansı

Konyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla beğeni toplayan Ederson'un kalede olması beklenirken geri dörtlüde Semedo, Skriniar, Ake ve Brown'un görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Lyon rövanşına sürpriz 11 3
Anadolu Ajansı

Orta sahada ise Asensio'nun yokluğunda İsmail, Kante, Guendouzi üçlüsünü kullanması beklenen İsmail Kartal, maçın gidişatına göre değişiklik yapabilir.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Lyon rövanşına sürpriz 11 4
Anadolu Ajansı

Sağ kanatta Mason Greenwood, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Dorgeles Nene forma giyecek.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Lyon rövanşına sürpriz 11 5
IHA

İleri uçta ise Vedat Muriqi'nin forma giymesi beklenirken, yabancı sınırı nedeniyle Konyaspor maçı kadrosunda bulunmayan Anderson Talisca'nın ilerleyen dakikalarda süre alması hesaplanıyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Lyon rövanşına sürpriz 11 6
Anadolu Ajansı

Sarı-lacivertliler, 26 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de Lyon ile karşılaşacak.

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