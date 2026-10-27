Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın 4 dönemi böyle geçti. 1 Kupa, kurşunlanan otobüs, 99 puanlı ikinci

İsmail Kartal Fenerbahçe futbol takımında uzun yıllar "Arap İsmail" lakabıyla sağ bek olarak forma giydikten ve yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra, kulüp tarihinde teknik direktörlük koltuğuna 4 farklı dönemde oturan en ikonik isimlerden biri oldu.

Bu 4 dönemde ise İsmail Kartal sadece 1 kupa kazansa da dikkat çekici saha sonuçları da aldı, otobüs kurşunlanması gibi saha dışı olaylarla da uğraştı.

İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki ilk 3 döneminde toplam 125 resmi maça çıkmış; 87 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 mağlubiyet ile 2.27 gibi elit seviyede bir maç başı puan ortalaması yakalamıştır. Dördüncü döneminde ise takımın başında 11 maça çıkarak 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde etmiştir. İsmail Kartal 4 ayrı dönemde görev yaparken, başkanları da Aziz Yıldırım ve Ali Koç oldu.