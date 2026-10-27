Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın 4 dönemi böyle geçti. 1 Kupa, kurşunlanan otobüs, 99 puanlı ikinci
27.10.2026 21:30
Son Güncelleme: 27.10.2026 21:32
Fenerbahçe'nin başında yüksek puan ortalamaları yakalayan ve şampiyonluğu son ana kadar kovalayan Kartal, buna rağmen sarı-lacivertli ekiple teknik adam olarak sadece 1 tane Süper Kupa kazanabildi.
İsmail Kartal Fenerbahçe futbol takımında uzun yıllar "Arap İsmail" lakabıyla sağ bek olarak forma giydikten ve yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra, kulüp tarihinde teknik direktörlük koltuğuna 4 farklı dönemde oturan en ikonik isimlerden biri oldu.
Bu 4 dönemde ise İsmail Kartal sadece 1 kupa kazansa da dikkat çekici saha sonuçları da aldı, otobüs kurşunlanması gibi saha dışı olaylarla da uğraştı.
İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki ilk 3 döneminde toplam 125 resmi maça çıkmış; 87 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 mağlubiyet ile 2.27 gibi elit seviyede bir maç başı puan ortalaması yakalamıştır. Dördüncü döneminde ise takımın başında 11 maça çıkarak 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde etmiştir. İsmail Kartal 4 ayrı dönemde görev yaparken, başkanları da Aziz Yıldırım ve Ali Koç oldu.
İSMAİL KARTAL'IN 1. DÖNEMİ: 2014-15 SEZONU
İsmail Kartal, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal dönemlerinde yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra, 2014-2015 sezonu başında ilk kez teknik direktörlüğe getirilmiştir. Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde çıktığı 2014-15 sezonunu 74 puanla Galatasaray 3 puan gerisinde 2. sırada tamamladı.
Sezona Süper Kupa'da Galatasaray'ı penaltılarla mağlup ederek giren Fenerbahçe için kırılma noktası 4 Nisan 2015 oldu. 5-1 kazanılan Çaykur Rizespor deplasmanı dönüşü Fenerbahçe takım otobüsü, Trabzon'un Sürmene ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Şoförün yaralandığı bu suikast girişimi takım üzerinde ciddi bir psikolojik travma yarattı ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkiledi.
Şampiyonluğun kaçmasının ardından, Mayıs 2015 sonu itibarıyla kendisiyle yollar ayrıldı.
İSMAİL KARTAL'IN 2. DÖNEMİ: 2021-2022 SEZONU (YARIM SEZON)
Vítor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından Ocak 2022'de İsmail Kartal ikinci kez göreve çağrıldı. Takımı 20. haftada 5. sıradayken devralan İsmail Kartal, oynattığı pozitif futbol ve yakalanan galibiyet serisiyle taraftarın büyük sevgisini kazandı.
Ligi Trabzonspor'un arkasında 2. sırada bitiren ve Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi elemesine taşımayı başaran Kartal, sezon sonu koltuğu Jorge Jesus'a devretti.
İSMAİL KARTAL'IN 3. DÖNEMİ: 2023-24 SEZONU
Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından Temmuz 2023'te İsmail Kartal, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Fred gibi yıldızlarla dolu bir kadro ile yine Fenerbahçe'nin başına geçti.
Süper Lig'e 10'da 10 yaparak giren ve tarihin en iyi lig başlangıcı rekorunu kıran Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.
Fenerbahçe ligde 31 galibiyet, 6 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak 99 puan topladı ve kulüp tarihinin puan rekorunu kırdı. Ancak 102 puan toplayan Galatasaray'ın arkasında kalarak yine 2. sırada yer aldı ve sezon sonu yerini dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya bıraktı.
İSMAİL KARTAL'IN 4. DÖNEMİ: 2026-27 SEZONU (İKİ İSTİFA İLE SONA ERDİ)
Kartal, Haziran 2026'da 1 yıllık sözleşmeyle dördüncü kez yuvasına geri döndü. Ancak bu dönem onun için kolay geçmedi. Takımı Şampiyonlar Ligi'ne sokmasına rağmen Başkan Aziz Yıldırım'ın kendisine destek vermediğini düşünen Kartal'ın yakın çevresine de "Bir tane yıldız istedim. Onu bile almadılar. Kalmasını istediğim futbolcuları yolladılar, gitsin dediklerimi tuttular" şeklindeki serzenişlerinin de Başkan ve yönetim katında duyulması gerginlik yarattı.
Roma maçından sonra "su şişesi" bahanesiyle sunulan istifa kabul edilmese de Galatasaray derbisindeki yenilgiden sonra Kartal'ın kredisi de tükendi.