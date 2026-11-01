Fenerbahçe'de karar aşaması. Göztepe yenilgisi her şeyi değiştirebilir
01.11.2026 11:15
Süper Lig'de Göztepe'ye mağlup olan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda karar değişebilir.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.
Sarı-lacivertlilerin üst üste 2. yenilgisini alması taraftarın tepkisini çekerken, yeni teknik direktör konusunda karar değişimi yaşanabilir.
İsmail Kartal'ın istifasının ardından milli araya kadar Dirk Kuyt ile gidileceğini açıklayan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışına hız verildi.
Sarı-lacivertli kurmayların, adaylarlar yapacağı görüşmelerde gündemdeki isimlerden birinden olumlu sonuç alması halinde milli ara öncesinde yeni teknik direktörünü belirleyebilir.
ADAYLAR
AYKUT KOCAMAN
Aykut Kocaman, İsmail Kartal'ın istifasının ardından Bodrum'dan İstanbul'a gelmişti.
Fenerbahçe Yönetimi'nin henüz deneyimli teknik adamla görüşme gerçekleştirmediği öğrenilirken, Kocaman da sarı-lacivertlilerden resmi teklif gelmesi halinde görev almaya sıcak baktığı iddia edilmişti.
EMRE BELÖZOĞLU
Sezona Kasımpaşa'nın başında başlayan Emre Belözoğlu, takımıyla birlikte dikkat çeken bir performans sergiliyor.
Belözoğlu, bu sezon Kasımpaşa ile çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
46 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başına geçebilecek isimlerden biri olarak değerlendirildiği gündeme gelmişti.
Emre Belözoğlu, "Herhangi bir şey söylemem çok doğru olmaz." açıklamasını yapmıştı.
VINCENZO MONTELLA
Montella'nın Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi için en ciddi aday konumunda olduğu öne sürülmüştü.
İtalyan çalıştırıcı; Türk futboluna olan yakınlığı, Adana Demirspor'daki başarılı grafiği ve A Milli Takım'da görev yapmış olması nedeniyle sarı-lacivertli yönetimin 1 numaralı adayı olarak öne çıktığı iddia edilmişti.
ABDULLAH AVCI
Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor'u çalıştırmış, bordo-mavililerde şampiyonluk yaşamış olan Abdullah Avcı, Fenerbahçe'nin potansiyel adaylarından biri konumunda olduğu ileri sürülmüştü.
Fenerbahçe Yönetimi'nin Avcı'ya telefon açarak bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti.
Avcı'nın adı, A Milli Takım için de anılmış ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sergen Yalçın ile anlaşmıştı.
BÜLENT UYGUN
Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de forma giymiş olan teknik direktör Bülent Uygun, sarı-lacivertlilerde görev almak istediğini açıklamıştı.
Tivibu Spor'da konuşan Uygun, "Nasibimizde varsa Allah bizi şampiyon yapacaksa oraya gelmeyi nasip etsin. Bu kadar sevildiğini bilmek ve sizin istendiğinizi bilmek çok güzel bir duygu. Bakalım, Mevlam ne eylerse güzel eyler. Hayırlısı uğurlusu olsun. Biz en güzel şekilde makama değil, şampiyonluğa talibiz. Zaten oraya teknik direktör olduğumuzda da şampiyonlukta görüşürüz." demişti.