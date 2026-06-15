Fenerbahçe'de kritik gün bugün. Yeni teknik direktör kararı bekleniyor

Sabah'ın haberine göre en ciddi aday Kocaman olarak öne çıkarken, bugünkü toplantı sonrası sarı-lacivertlilerin yeni hocasının duyurulabileceği aktarıldı.

Sürpriz bir gelişme yaşanmaması durumunda Aykut Kocaman'ın görevinin resmiyete döküleceği ve Oğuz Çetin ile eski futbolculardan oluşan bir heyetin teknik ekipte görev alacağı vurgulandı.