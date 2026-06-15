Fenerbahçe'de kritik gün bugün. Yeni teknik direktör kararı bekleniyor

15.06.2026 09:33

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin bugün yapacağı toplantıda önemli kararlar alması bekleniyor.

Fenerbahçe'de kritik gün bugün. Yeni teknik direktör kararı bekleniyor
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'de seçimin tamamlanması ve Aziz Yıldırım'ın 8 yıl sonra yeniden başkan seçilmesinin ardından gözler teknik direktör tercihine çevrildi.

 

Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada henüz herhangi bir isimle anlaşmaya varılmadığı belirtilmişti.

BUGÜN KARAR VERİLECEK 1
Anadolu Ajansı

BUGÜN KARAR VERİLECEK

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım ve ekibinin bugün yapacağı toplantının ardından teknik direktörle ilgili son karar verilecek.

EN CİDDİ ADAY KOCAMAN 2
Anadolu Ajansı

EN CİDDİ ADAY KOCAMAN

Fenerbahçe'nin teknik direktör gündeminin ilk sırasında ise Aykut Kocaman yer alıyor.

EĞER SÜRPRİZ ÇIKMAZSA... 3
Anadolu Ajansı

EĞER SÜRPRİZ ÇIKMAZSA...

Sabah'ın haberine göre en ciddi aday Kocaman olarak öne çıkarken, bugünkü toplantı sonrası sarı-lacivertlilerin yeni hocasının duyurulabileceği aktarıldı.

 

Sürpriz bir gelişme yaşanmaması durumunda Aykut Kocaman'ın görevinin resmiyete döküleceği ve Oğuz Çetin ile eski futbolculardan oluşan bir heyetin teknik ekipte görev alacağı vurgulandı.

Fenerbahçe'de kritik gün bugün. Yeni teknik direktör kararı bekleniyor 4
Anadolu Ajansı

Ayrıca Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasının bugün yapılacağı ve yönetimdeki görev bölümünün de gerçekleştirileceği ifade edildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram