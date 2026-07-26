Fenerbahçe'de kriz iddiası vardı. İsmail Kartal'dan Asensio kararı
26.07.2026 08:46
Son Güncelleme: 26.07.2026 08:57
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, yıldız isim Marco Asensio hakkındaki kararını verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibine konuk olacak olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, 29 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de rakibine konuk olacak.
İlk maçtan 1-0'lık zaferle ayrılan Fenerbahçe, rövanştan da istediği skoru alarak adını 3. eleme turuna yazdırmak istiyor.
KRİZ İDDİASI VARDI
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile takımın yıldız ismi Marco Asensio arasında kriz olduğu iddia edilmişti.
Kartal'ın "Henüz hazır değil" sözleri üzerine İspanyol futbolcunun tepki gösterdiği öne sürülmüştü.
Ancak sarı-lacivertlilerdeki asıl gerçek ise ortaya çıktı.
KARTAL'IN PLANI
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Marco Asensio'yu takımın en önemli isimleri arasında gördüğü öğrenildi.
Deneyimli çalıştırıcının Asensio'nun performansını kademeli şekilde yukarı çekerek sezon içinde en iyi verimi almayı planladığı ifade edildi.
Kartal'ın bu planla birlikte Asensio'yu kısa süre içinde yeniden ilk 11'e monte edeceği ve oyun içi lideri olarak konumlandıracağı edinilen bilgiler arasında...
Gornik Zabrze ile Kadıköy'de oynanan müsabakanın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Marco Asensio için şu ifadeleri kullanmıştı:
"Asensio ile dün akşam konuştum. "Kendini nasıl hissediyorsunuz" dedim. "Ben yüzde yüz hazırım" dedi. "Bana göre daha yüzde 70'sin" dedim. "Doğru, siz hocalar olarak en doğrusunu biliyorsunuz." dedi. "Acele etme" dedim. 69'da oyuna aldım. Yavaş yavaş geliyor. Greenwood geliyor. Ake bir ağrı hissetti, riske etmedik, oyundan aldık."