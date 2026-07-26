Fenerbahçe'de kriz iddiası vardı. İsmail Kartal'dan Asensio kararı

Gornik Zabrze ile Kadıköy'de oynanan müsabakanın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Marco Asensio için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Asensio ile dün akşam konuştum. "Kendini nasıl hissediyorsunuz" dedim. "Ben yüzde yüz hazırım" dedi. "Bana göre daha yüzde 70'sin" dedim. "Doğru, siz hocalar olarak en doğrusunu biliyorsunuz." dedi. "Acele etme" dedim. 69'da oyuna aldım. Yavaş yavaş geliyor. Greenwood geliyor. Ake bir ağrı hissetti, riske etmedik, oyundan aldık."