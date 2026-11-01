Fenerbahçe'de Liverpool öncesi bir problem daha. "Durumu ciddi"
01.11.2026 09:17
Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı ve sahadan yenilgiyle ayrıldığı maçta bir de sakatlık problemi yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan ve 1-0 öne geçtiği maçta sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Zirvenin 9 puan gerisinde kalan ve taraftarlarının tepkisine maruz kalan Fenerbahçe'de mağlubiyetin yanında bir de sakatlık şoku yaşandı.
Nathan Ake'nin sakatlığı ve Jayden Oosterwolde'nin lisansının çıkarılmaması nedeniyle Göztepe karşısında ilk 11'de şans bulan Kojo Oppong, 84 dakika sahada kalmıştı.
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, genç savunmacının oyundan alınma nedeni ile ilgili olarak "Bir ağrı hissetti ve çıkmak istediğine dair bir işaret yaptı." sözlerini sarf etti.
Göztepe karşılaşmasının ardından stadyumu sekerek terk ettiği görülen 22 yaşındaki stoperin sakatlığının ciddi olduğu iddia edildi.
Oppong'un durumunun yakından takip edileceği öğrenilirken, Liverpool maçında bir kez daha stoper ikilisinin değişme ihtimali oldukça yüksek.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz temsilcisine karşı Kadıköy'de oynayacağı maçta Milan Skriniar ile Yiğit Efe Demir ikilisi görev yapabilir.
Sarı-lacivertliler, 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te Liverpool'u konuk edecek.
Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Oppong, bu sezon 5 maçta 209 dakika süre aldı.
OPPONG'UN KARİYERİ
Futbolculuk yaşantısına Gana'da başlayan Oppong, 2023'ün şubat ayında İsveç'te Norrköping'e transfer oldu.
Aynı yılın yazında kiralık olarak Sundsvall'ın yolunu tutan Oppong, 2024'ün kasın ayında Norrköping'e geri döndü.
2025 yazında Fransa Ligue 1 ekibi Nice'e transfer olan ve bonservisine 2 milyon 700 bin euro ödenen 22 yaşındaki futbolcu, 2026 yaz transfer döneminde ise 12 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye imza attı.