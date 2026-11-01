Fenerbahçe'de Liverpool öncesi bir problem daha. "Durumu ciddi"

Nathan Ake'nin sakatlığı ve Jayden Oosterwolde'nin lisansının çıkarılmaması nedeniyle Göztepe karşısında ilk 11'de şans bulan Kojo Oppong, 84 dakika sahada kalmıştı.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, genç savunmacının oyundan alınma nedeni ile ilgili olarak "Bir ağrı hissetti ve çıkmak istediğine dair bir işaret yaptı." sözlerini sarf etti.

Göztepe karşılaşmasının ardından stadyumu sekerek terk ettiği görülen 22 yaşındaki stoperin sakatlığının ciddi olduğu iddia edildi.