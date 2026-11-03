Fenerbahçe'de Liverpool öncesi Dirk Kuyt'ı düşündüren olay. Sürpriz isim ilk 11'e doğru
03.11.2026 11:22
Son Güncelleme: 03.11.2026 11:30
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de kadronun nasıl şekilleneceği merak ediliyor.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u ağırlayacak.
Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka, saat 20.45'te oynanacak.
Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt'ı düşündüren bir problem öne çıktı.
Sarı-lacivertlilerde savunma oyuncusu Kojo Oppong'un Liverpool maçında süre alma ihtimalinin düşük olması nedeniyle stoper ikilisinde değişim yaşanacak.
Nathan Ake'nin sakatlığı ve Jayden Oosterwolde'nin de lisansının çıkarılmaması nedeniyle zorlu Liverpool sınavı öncesi savunma hattında belirsizlik yaşanıyor.
İLK TERCİH BROWN
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt'ın savunma hattında Milan Skriniar'ın yanında Archie Brown'ı tercih etmesi bekleniyor.
Brown'ın stoper oynadığı denklemde sol bek pozisyonunda ise Levent Mercan görev yapacak.
İngiliz futbolcu, Galatasaray ile oynanan derbide savunmanın ortasında görev almıştı.
YİĞİT EFE DEMİR İHTİMALİ DE VAR
Hollandalı antrenörün stoper hattında Yiğit Efe Demir'e şans verme ihtimali de bir hayli yüksek.
Demir'in Skriniar ile partnerlik yapması durumunda sol bekte Archie Brown, sağ bekte ise Nelson Semedo görev yapacak.
Bir diğer ihtimal ise kariyerinde daha önce stoper olarak oynamış olan Mert Müldür'ün Milan Skriniar'ın yanına yazılması...
Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Kuyt'ın Liverpool maçı öncesi son antrenmanda birçok taktik ve diziliş üzerinde çalışacağı öğrenildi.
Öte yandan Fenerbahçelilere bir de müjdeli haber geldi. Rahatsızlığı nedeniyle Göztepe'ye karşı forma giyemeyen yıldız futbolcu Mason Greenwood, son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
İngiliz futbolcu, Dirk Kuyt'ın süre vermesi halinde Liverpool'a karşı formasına kavuşacak.
MAÇIN HAKEMİ TURPIN
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edeceği karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede Turpin'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Jeremy Stinat olacak.
DEVLER LİGİ'NDE HAFTANIN MAÇLARI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın perdesi, 3 Kasım Salı günü açılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta müsabakaları, 3 Kasım Salı ve 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
"Devler Ligi"nde 4. hafta maçlarının programı şöyle:
3 Kasım Salı:
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sporting (Portekiz)
20.45 Galatasaray - Stuttgart (Almanya)
23.00 Barcelona (İspanya) - Aston Villa (İngiltere)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Roma (İtalya)
23.00 Feyenoord (Hollanda) - Inter (İtalya)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Lille (Fransa)
23.00 Villarreal (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 LASK (Avusturya) - Slovan Bratislava (Slovakya)
4 Kasım Çarşamba:
20.45 Fenerbahçe - Liverpool (İngiltere)
20.45 AEK (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Real Betis (İspanya)
23.00 Porto (Portekiz) - Napoli (İtalya)
23.00 PSV (Hollanda) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Lens (Fransa) - Como (İtalya)
23.00 Viking (Norveç) - Sabah (Azerbaycan)