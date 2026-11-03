Fenerbahçe'de Liverpool öncesi Dirk Kuyt'ı düşündüren olay. Sürpriz isim ilk 11'e doğru

Hollandalı antrenörün stoper hattında Yiğit Efe Demir'e şans verme ihtimali de bir hayli yüksek.

Demir'in Skriniar ile partnerlik yapması durumunda sol bekte Archie Brown, sağ bekte ise Nelson Semedo görev yapacak.

Bir diğer ihtimal ise kariyerinde daha önce stoper olarak oynamış olan Mert Müldür'ün Milan Skriniar'ın yanına yazılması...

Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Kuyt'ın Liverpool maçı öncesi son antrenmanda birçok taktik ve diziliş üzerinde çalışacağı öğrenildi.