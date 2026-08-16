Fenerbahçe'de maç sonu eleştiri. "Utanç verici, aynı hikaye"
16.08.2026 00:02
Fenerbahçeli futbolcular, Gençlerbirliği yenilgisinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıktı.
Sarı-lacivertliler, Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lilk yenilgiyle ayrıldı.
Sarı-lacivertli futbolcular Milan Skriniar ve Nathan Ake, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte oyuncuların sözleri:
AKE: "TAKIM OLARAK DAHA İYİ OLMALIYIZ"
Nathan Ake: "Bu sezon bu tarz oyunlar çok olacaktır. Bu tarz durumlarda arkanın paylaşımını iyi yapmak çok önemli oluyor. İki gol, top kayıplarımız sonrası kontralardan geldi. Takım olarak daha iyi olmalıyız. Daha iyisini yapmalıyız. Bunu da yapacağımızı düşünüyorum."
SKRINIAR: "KENDİ KENDİMİZE KAYBETTİK"
Milan Skriniar: "Utanç verici! Kendi kendimize maçı kaybettik. Yaptığımız hatalarla kaybettik. Maçtan önce net konuştuk, rakip bekleyecekti hatamızı, bundan faydalanmaya çalışacaktı. Bu oldu. Konuşması zor şu anda benim için. Kendi kendimize kaybettik. Rakip kalede şanslar yarattık ama maalesef olmadı. Kendi hatalarımızdan goller yedik. Aynı hikaye. Söyleyebileceğim şey bu."
"ACELE EDİNCE BÖYLE OLUYOR"
Milan Skriniar: "Acele ettik yediğimiz 2. golden sonra. İlk 2-3 dakika ufak bir panik havası oluştu. Bu hissiyat oluşmuş olabilir. İlk yarıda da birazcık daha sabırlı olabilirdik, acele ettiğimiz anlar vardı. Kendi oyun planımıza uygun atak yapmalıydık. Böyle olunca da acele edince de sonuç bu oluyor."