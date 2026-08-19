Fenerbahçe'de maç sonu itiraf. "Kariyerimde böylesini görmedim"

İlk olarak söz alan Romelu Lukaku, "Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyans buydu. Taraftarlarımıza teşekkürler, çok yüksek bir destek vardı. Sonuç üzücü. Daha aslında güçlü bir oyun sergileyen bizdik. Daha güçlü olan bizdik. İlk yarıda kalemizde, ilk pozisyonda gol gördük. İkinci yarıda reaksiyonu gösterdik, golle başladık. Şimdi iyi hazırlanmamız, iyi dinlenmemiz lazım. Hafta sonu da önemli bir maç var. Biz maç maç ilerlemeliyiz." dedi.