Fenerbahçe'de maç sonu itiraf. "Kariyerimde böylesini görmedim"
19.08.2026 00:16
Son Güncelleme: 19.08.2026 00:22
Fenerbahçeli futbolcular, Lyon maçının ardından açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Fransız temsilcisi Lyon karşılaştı.
Kadıköy'de oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve taraflar, tur umutlarını rövanşa bıraktı.
Sarı-lacivertli futbolcular, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
LUKAKU: "İYİ HAZIRLANMAMIZ GEREKİYOR"
İlk olarak söz alan Romelu Lukaku, "Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyans buydu. Taraftarlarımıza teşekkürler, çok yüksek bir destek vardı. Sonuç üzücü. Daha aslında güçlü bir oyun sergileyen bizdik. Daha güçlü olan bizdik. İlk yarıda kalemizde, ilk pozisyonda gol gördük. İkinci yarıda reaksiyonu gösterdik, golle başladık. Şimdi iyi hazırlanmamız, iyi dinlenmemiz lazım. Hafta sonu da önemli bir maç var. Biz maç maç ilerlemeliyiz." dedi.
"TARAFTARI ÖNCEDEN DE BİLİYORDUM"
Taraftarların etkisinden bahseden Belçikalı golcü, "Gerçekten çok büyük bir motivasyon kattı taraftar bana. Oyuna girerken hislerim yüksekti. Maçtan önce de motiveydim. Oyuna girerken adının bağırılması çok özel. Fenerbahçe taraftarını önceden de biliyordum. Onların önünde oynamak çok büyük bir keyifti. Beraber iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum." sözlerini sarf etti.
GREENWOOD: "KAZANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORDUM"
Fenerbahçe'nin golünü kaydeden Mason Greenwood ise şöyle konuştu:
"Aslında iki taraf açısından güzel bir maçtı. Kazanabileceğimizi düşünüyordum, maalesef berabere ayrıldık. Önemli bir rövanş olacak. O maça kadar, bu maçı izleyip neleri daha iyi yapabileceğimizi göreceğiz. Orada kazanmak istiyoruz."
"DAHA FAZLASINI YAPABİLECEĞİMİ BİLİYORUM"
"Kendi performansım hakkında mutluyum. Goller atmak güzeldir. Bunun için geldim buraya. Özellikle 3. bölgede yardım etmek için geldim. Bireysel performansımdan mutluyum ama önümüzdeki maçlarda daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum."