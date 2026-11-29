Fenerbahçe'de maça saatler kala şok. Hastalandı, kadrodan çıkarıldı
29.11.2026 16:38
Süper Lig'de Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yaşanan sakatlık açıklandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek.
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanacak olan müsabaka öncesi yaşanan sakatlığı açıkladı.
Fenerbahçe'de Kojo Oppong, rahatsızlığı nedeniyle Erzurumspor FK'ya karşı forma giyemeyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Futbolcumuz Kojo Oppong, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle dün gece uygulanan tüm tedavilere rağmen yüksek ateşinin düşmemesi üzerine, sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılmıştır.
Oyuncumuzun tedavi ve takip süreci devam etmektedir."
OPPONG'UN KARİYERİ
Futbolculuk yaşantısına Gana'da başlayan Oppong, 2023'ün şubat ayında İsveç'te Norrköping'e transfer oldu.
Aynı yılın yazında kiralık olarak Sundsvall'ın yolunu tutan Oppong, 2024'ün kasın ayında Norrköping'e geri döndü.
2025 yazında Fransa Ligue 1 ekibi Nice'e transfer olan ve bonservisine 2 milyon 700 bin euro ödenen 22 yaşındaki futbolcu, 2026 yaz transfer döneminde ise 12 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye imza attı.