Futbolculuk yaşantısına Gana'da başlayan Oppong, 2023'ün şubat ayında İsveç'te Norrköping'e transfer oldu.

Aynı yılın yazında kiralık olarak Sundsvall'ın yolunu tutan Oppong, 2024'ün kasın ayında Norrköping'e geri döndü.

2025 yazında Fransa Ligue 1 ekibi Nice'e transfer olan ve bonservisine 2 milyon 700 bin euro ödenen 22 yaşındaki futbolcu, 2026 yaz transfer döneminde ise 12 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye imza attı.