Fenerbahçe'de Marco Asensio kararı. Alanyaspor karşısında forma giyecek mi?

Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 10 kez İstanbul'da karşılaştı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 5 kez kazanırken, 4 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi ise 1 maçta 3 puana uzanan taraf oldu.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 22 gol sevinci yaşarken, kalesinde 9 gol gördü.

İki takımın İstanbul'daki son maçında Alanyaspor, 90+3. dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.