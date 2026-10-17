Fenerbahçe'de Marco Asensio kararı. Alanyaspor karşısında forma giyecek mi?
17.10.2026 08:50
Son Güncelleme: 17.10.2026 08:52
Fenerbahçe'nin bu akşam Alanyaspor ile karşılaşacağı maç öncesi Marco Asensio gelişmesi yaşandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Çağdaş Altay'ın yöneteceği 90 dakikada Bahtiyar Birinci ve Samet Çiçek, yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Ligde oynadığı son 2 maçında önce Eyüpspor'u sahasında 8-0, ardından Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, liderin 3 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.
Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya İngiltere'de 6-0 kaybeden sarı-lacivertliler, ligde alacağı sonuçla yeniden çıkış arıyor.
ASENSIO FORMA GİYEMEYECEK
Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.
Ameliyat edildiği için uzun süredir sahalardan uzak kalan Mert Müldür, oynanacak müsabakada da kadroda olmayacak.
Sarı-lacivertlilerin yıldızı Marco Asensio, gerçekleştirilen son antrenmanda yer almadı. İspanyol futbolcu, tedavi sürecini sürdürdü.
Başarılı futbolcunun karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
KANTE GERİ DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de dizine darbe aldığı için İngiltere'deki maçta süre almayan N'Golo Kante de yarınki müsabakada forma giyebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz, Vedat Muriqi.
Corendon Alanyaspor: Victor, Aliti, Lima, Bedirhan, Ruan, Baran Ali, Makouta, Hadergjonaj, Ui-jo, Ivan Cedric, Hagi.
21. RANDEVU
Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, ligde 21. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekibin bugüne kadar oynadığı 20 lig mücadelesinde Fenerbahçe 12 kez sahadan galip ayrılırken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.
Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 44 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 21 gol gördü.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 10 kez İstanbul'da karşılaştı.
Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 5 kez kazanırken, 4 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi ise 1 maçta 3 puana uzanan taraf oldu.
Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 22 gol sevinci yaşarken, kalesinde 9 gol gördü.
İki takımın İstanbul'daki son maçında Alanyaspor, 90+3. dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
EN FARKLI SKORLAR
İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.
Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.
Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.
FENERBAHÇE'NİN SON MAĞLUBİYETİ EVİNDE
Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında ligde oynanan son 10 maçta sarı-lacivertliler 7 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.
Alanyaspor'un 24 Ekim 2021'de Kadıköy'de 2-1 kazandığı mücadelenin ardından oynanan son 9 maçta Fenerbahçe, rakibine mağlup olmadı.