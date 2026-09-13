Fenerbahçe'de Marco Asensio kararı. Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı
13.09.2026 17:02
Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu. Marco Asensio'nun da dönüş maçı netleşti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de rakibiyle kozlarını paylaşacak.
ASENSIO KADRODA YOK
İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını tamamlayan Fenerbahçe'nin maç kadrosu açıklandı.
Gaziantep kafilesinde sakatlığı bulunan Marco Asensio yer almadı.
Fenerbahçe'nin maç kadrosu şöyle:
Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi.
ASENSIO'NUN DÖNÜŞ MAÇI
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızının sahalara dönüş maçı ise merak ediliyordu.
Sarı-lacivertli futbolcunun 20 Eylül Pazar günü Süper Lig'de oynanacak olan Eyüpspor maçında hazır olmasının beklendiği öğrenildi.