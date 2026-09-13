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Fenerbahçe'de Marco Asensio kararı. Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı

13.09.2026 17:02

Selim Başeğmezer

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Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu. Marco Asensio'nun da dönüş maçı netleşti.

Fenerbahçe'de Marco Asensio kararı. Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.

 

Sarı-lacivertliler, 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de rakibiyle kozlarını paylaşacak.

ASENSIO KADRODA YOK 1
Anadolu Ajansı

ASENSIO KADRODA YOK

İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını tamamlayan Fenerbahçe'nin maç kadrosu açıklandı.

 

Gaziantep kafilesinde sakatlığı bulunan Marco Asensio yer almadı.

Fenerbahçe'de Marco Asensio kararı. Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı 2
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'nin maç kadrosu şöyle:

 

Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi.

ASENSIO'NUN DÖNÜŞ MAÇI 3
Anadolu Ajansı

ASENSIO'NUN DÖNÜŞ MAÇI

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızının sahalara dönüş maçı ise merak ediliyordu.

Fenerbahçe'de Marco Asensio kararı. Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı 4
Resmi Kurum

Sarı-lacivertli futbolcunun 20 Eylül Pazar günü Süper Lig'de oynanacak olan Eyüpspor maçında hazır olmasının beklendiği öğrenildi.

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