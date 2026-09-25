Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı

Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör İsmail Kartal, milli ara sonrası men cezası sonra erecek olan Yandaş ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Tecrübeli çalıştırıcının Mert Hakan Yandaş'a, "Kendini hazır tut, bu süreçte sana ihtiyacım olacak." dediği öne sürüldü.