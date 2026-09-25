Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı
25.09.2026 13:06
Son Güncelleme: 25.09.2026 13:07
Milli araya 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle moralli giren Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile ilgili dikkat çeken bir haber yazıldı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 8-0 mağlup ederek kulüp tarihinin en farklı galibiyetini almıştı.
Milli araya moralli giren ve Süper Lig'de 6. sırada yer alan sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş gelişmesi yaşandı.
İSMAİL KARTAL'DAN ÖZEL GÖRÜŞME
Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör İsmail Kartal, milli ara sonrası men cezası sonra erecek olan Yandaş ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Tecrübeli çalıştırıcının Mert Hakan Yandaş'a, "Kendini hazır tut, bu süreçte sana ihtiyacım olacak." dediği öne sürüldü.
Mert Hakan Yandaş'ın da sezon başından bu yana tatil dahi yapmayıp, ekstra çalışmalarla formasına kavuşmak için çabaladığı belirtildi.
32 yaşındaki futbolcu, son maçına 28 Mart 2025 tarihinde Bodrum FK'ya karşı çıkmıştı.