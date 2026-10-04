Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı
04.10.2026 18:03
Fenerbahçe'de takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Liglere verilen milli araya 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle moralli giren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
7. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanı için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilere 4 Ekim itibarıyla müjde geldi.
CEZASI BİTTİ
TFF tarafından verilen 6 ay hak mahrumiyeti cezası sona eren Mert Hakan Yandaş'ın cezası sona erdi.
Fenerbahçe ile antrenmanlarına devam eden Yandaş'ın bugünkü idmanda da yer aldığı ve gösterdiği performansla teknik heyetin beğenisini topladığı öğrenildi.
Yandaş, İsmail Kartal'ın görev vermesi durumunda Rizespor'a karşı forma giyebilecek.
KARTAL: "ŞANS VERECEĞİM"
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, daha önce Mert Hakan Yandaş ile ilgili "Herkes şunu bilmeli ki Mert Hakan bu takımın kaptanıdır. İyi çalışıyor. Takımda ona şans vereceğim." demişti.
NE OLMUŞTU?
Futbolda bahis soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kalan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, TFF Tahkim Kurulu tarafından önce 12 aylık hak mahrumiyeti cezası almıştı.
Daha sonra TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle verilen cezayı cezasını altı aya düşürmüştü.
Kurulun kararının oy birliği ile alındığı bildirilmişti.
BAHİS SORUŞTURMASINDA BEŞ AY TUTUKLU KALDI
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında geçen yıl 9 Aralık tarihinde tutuklanmıştı.
Yandaş, beş ay sonra tahliye edilmişti.
Tahliye olduğu duruşmada itibar suikastına uğradığını söyleyen Mert Hakan Yandaş, "Bir an önce aileme kavuşmak, bir an önce de takıma dönüp katkı sağlamak istiyorum." demişti.