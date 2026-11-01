Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı. Radikal kararlar gündemde
01.11.2026 14:46
Fenerbahçe'de Göztepe maçında alınan yenilgiyle birlikte taraftar tepkileri de artmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, olağanüstü toplantı kararı aldı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya gelmişti.
Chobani Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatan sarı-lacivertliler, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.
Fenerbahçeli taraftarlar, ligde alınan üst üste 2. mağlubiyetin ardından yönetim ve oyunculara yoğun tepki göstermişti.
Bu durum sonrası Fenerbahçe Yönetimi, bugün saat 14.00'te olağanüstü toplantıya girdi.
RADİKAL KARARLAR GÜNDEMDE
Yönetim kurulu toplantısında istifa da dahil olmak üzere birçok seçeneğin masada olduğu iddia edildi.
Ayrıca Fenerbahçe Yönetimi'nin birçok konuda radikal kararlar alabileceği de öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe, ilk olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag'a karşı 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Bu skor sonrası eleştiri oklarının hedefindeki isim teknik direktör İsmail Kartal olmuştu.
Daha sonra Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibine 2-1 mağlup olmuştu.
Bu maçın üzerinden 1 gün geçmesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerdeki görevinden istifa etmişti.
Fenerbahçe, Kartal'ın istifasının sonrasında milli araya kadar takımın başında teknik sorumlu Dirk Kuyt'ın yer alacağını açıklamıştı.
Sarı-lacivertliler, Hollandalı antrenörle çıktığı ilk maçta Göztepe'ye karşı 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.
Fenerbahçeli taraftarlar, üst üste gelen bu sonuçların ardından yönetim ve futbolculara yoğun tepki göstermişti.