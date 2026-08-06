Fenerbahçe'de Oosterwolde krizi. Sakatlıktan dönüş tarihi belli oldu
06.08.2026 13:34
Son Güncelleme: 06.08.2026 14:45
Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanan Sturm Graz maçında sakatlanarak, sahadan 30. dakikada sedyeyle kenara alınan Oosterwolde ile ilgili beklenen haber geldi. Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde’nin son durumu doktor raporlarının ardından netlik kazandı. Peki, Fenerbahçe'de Oosterwolde ne zaman dönecek?
Karşılaşmanın 27. dakikasında sol kanattan topla hareketlenmek isteyen Hollandalı futbolcu, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası sol üst arka adalesini tutarak yerde kaldı. Büyük bir üzüntüyle oyundan çıkan Oosterwolde ile ilgili sağlık raporu Fenerbahçe tarafından açıklandı.
OYUNDAN SEDYEYLE ÇIKTI
Oyunun durmasıyla birlikte saha içinde tedavisi yapılan deneyimli futbolcunun maça devam edemeyeceği belirtildi.
Sedyeyle kenara alınan Oosterwolde, 30. dakikada yerini Archie Brown'a bıraktı.
OĞUZ ÇETİN'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu. Açıklama şu şekilde:
“Dün akşam Sturm Graz karşılaşmasında sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'nin Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından hemen başlanmıştır. Tedavi süreci planlandığı şekilde devam edecektir.
Jayden'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde yeniden aramıza dönmesini temenni ediyoruz.”
SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Futbolda arka adale tendonunda yaşanan kısmi yırtık nedeniyle tedavi süreci 3-6 hafta arasında sürüyor.
Futbolda daha önce aynı bölgede yaşanan sakatlıklara göre uzmanlar tedavi sürecine bağlı olarak bir futbolcunun 6 hafta içerisinde sahalara döneceğini belirtiyor.
beIN Sports'a göre ise Oosterwolde'nin 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.