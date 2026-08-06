Fenerbahçe'de Oosterwolde krizi. Sakatlıktan dönüş tarihi belli oldu

Futbolda arka adale tendonunda yaşanan kısmi yırtık nedeniyle tedavi süreci 3-6 hafta arasında sürüyor.



Futbolda daha önce aynı bölgede yaşanan sakatlıklara göre uzmanlar tedavi sürecine bağlı olarak bir futbolcunun 6 hafta içerisinde sahalara döneceğini belirtiyor.



beIN Sports'a göre ise Oosterwolde'nin 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.