Fenerbahçe'de sakatlık şoku. Sturm Graz maçına devam edemedi
05.08.2026 21:34
Son Güncelleme: 05.08.2026 21:50
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı ağırlayan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini ağırladı.
Kadıköy'de oynanan maça ilk 11'de başlayan Jayden Oosterwolde, yaşanan bir pozisyon sonrası sakatlandı.
Karşılaşmanın 27. dakikasında sol kanattan topla hareketlenmek isteyen Hollandalı futbolcu, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası sol üst arka adalesini tutarak yerde kaldı.
OYUNDAN SEDYEYLE ÇIKTI
Oyunun durmasıyla birlikte saha içinde tedavisi yapılan deneyimli futbolcunun maça devam edemeyeceği belirtildi.
Sedyeyle kenara alınan Oosterwolde, 30. dakikada yerini Archie Brown'a bıraktı.
Jayden Oosterwolde'nin son durumu, tetkiklerin yapılmasının ardından belli olacak.