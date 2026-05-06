Fenerbahçe'de seçim gündemi. Aziz Yıldırım'ın olası adaylığında getireceği hoca belli oldu
06.05.2026 08:54
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'de camia yine büyük bir seçime hazırlanırken eski başkan Aziz Yıldırım'ın kararı büyük önem taşıyor.
Geçtiğimiz eylül ayında bir seçim dönemini geride bırakan ve 6-7 Haziran tarihinde yeni bir seçime girecek olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde Mehmet Ali Aydınlar, başkanlık görevi için aday olmayacağını açıklamış ve gözler Aziz Yıldırım'a çevrilmişti.
AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin eski başkanının bugün ya da yarın kararını açıklaması beklenirken, Sabah'ta yer alan haberde Yıldırım'ın aday olma ihtimlainin yüzde 51 olduğu belirtildi.
GÖKTÜRK DE YILDIRIM'IN LİSTESİNE GİRECEK
Fenerbahçe'de diğer başkan adayı Barış Göktürk'ün de Aziz Yıldırım'ın aday olması halinde adaylıktan çekilerek Yıldırım'ın listesinde yer alacağı öne sürüldü.
GÖREVE GELİRSE GETİRECEĞİ TEKNİK DİREKTÖR BELLİ
Öte yandan yeni bir başkanın yanı sıra yeni bir teknik direktöre de ihtiyacı olan Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın aday olması durumunda takımın başına getireceği ismin belli olduğu aktarıldı.
Aziz Yıldırım'ın başkanlık koltuğuna oturması durumunda göreve Aykut Kocaman'ı getireceği iddia edildi.