Fenerbahçe'de teknik direktör ibresi sürpriz isme döndü. Karar sonrası hemen İstanbul'a geldi
29.10.2026 08:56
Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası göreve gelecek teknik direktör merak edilirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.
Derbi sonrası oldukça hareketli saatler yaşayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa etmesinin ardından takım Dirk Kuyt'a emanet edildi.
Hollandalı antrenörle süreci götürecek olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör arayışı sürerken sürpriz bir gelişme gündeme geldi.
AYKUT KOCAMAN, İSTANBUL'A GELDİ
Aykut Kocaman, İsmail Kartal'ın istifasının ardından Bodrum'dan İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe Yönetimi'nin henüz deneyimli teknik adamla görüşme gerçekleştirmediği öğrenilirken, Kocaman da sarı-lacivertlilerden resmi teklif gelmesi halinde görev almaya sıcak bakıyor.
KARİYERİ
Teknik direktörlük kariyerine 2001 yılında İstanbulspor'da başlayan Kocaman, 3 sezon süren macerasının ardından sırasıyla Malatyaspor, Konyaspor ve Ankaraspor'u çalıştırdı.
1 Temmuz 2009'da Fenerbahçe'nin sportif direktörü olarak göreve getirilen Aykut Kocaman, dönemin teknik direktörü Daum'un ayrılığıyla sarı-lacivertlilerde ilk kez teknik direktörlük koltuğuna oturdu.
2010'dan 2013 yazına kadar Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini sürdüren Kocaman, bu süreçte 1 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğunun yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselme başarısı göstermişti.
Fenerbahçe'den ayrılığının ardından 28 Ekim 2014'te Konyaspor'un başına geçen Kocaman, 30 Haziran 2017'ye kadar süren görevinde 1 Türkiye Kupası kazandı.
Konyaspor sonrası yeniden Fenerbahçe'ye imza atan ve 1 sezon kalan Aykut Kocaman, şampiyonluk yarışına girmesine rağmen başarılı olamadı ve 9 Temmuz 2018'de görevinden ayrıldı.
19 Kasım 2018'de yeniden Konyaspor'a imza atan deneyimli isim, 1 buçuk yıl süren macerasıonı 10 Şubat 2020'de noktaladı.
Kocaman son olarak 1 Şubat 2021'de Başakşehir'in teknik direktörlük görevine getirildi ve 29 maçta takımın başında yer aldı.
Aykut Kocaman, 4 Ekim 2021'den bu yana 5 yıldır herhangi bir takım çalıştırmadı.
DİĞER ADAYLAR
Fenerbahçe'de Kocaman'ın yanı sıra birçok adayın adı da önemli şekilde anılıyor.
EMRE BELÖZOĞLU
Sezona Kasımpaşa'nın başında başlayan Emre Belözoğlu, takımıyla birlikte dikkat çeken bir performans sergiliyor.
Belözoğlu, bu sezon Kasımpaşa ile çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
46 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başına geçebilecek isimlerden biri olarak değerlendirildiği gündeme gelmişti.
Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından 15 Ağustos 2020 tarihinde Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, 25 Mart 2021 tarihinde Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü olmuştu.
Zirvenin uzağında aldığı sarı-lacivertlileri son haftaya kadar şampiyonluk yarışında tutan Belözoğlu, sezonun sona ermesinin ardından görevinden ayrılmıştı.
12 Ekim 2021 tarihinde Başakşehir'le anlaşan genç teknik adam, burada geçirdiği 2 yılda 88 maça çıktı.
2021-22 sezonunda devraldığı takımını ilk 4'e sokan Belözoğlu, 2022-23 sezonunda 5. sırada yer aldı.
2023-24 sezonuna da Başakşehir'de başlayan Emre Belözoğlu, takımının ligde aldığı üst üste 3 yenilgi sonrası görevinden ayrılmıştı.
6 Eylül 2023'te Başakşehir'den ayrılan Belözoğlu, bir süre sonra 5 Ekim 2023 tarihinde Ankaragücü'nün başına geçti.
Başkent ekibiyle kümede kalma mücadelesi veren Emre Belözoğlu, takımının bir alt lige düşmesine engel olamadı ve sezonun bitimiyle görevindena yrıldı.
17 Ocak 2025'te yeniden sahalara dönen Belözoğlu, Antalyaspor'un başına getirildi. Akdeniz ekibiyle 28 maça çıkan ve takımını ligde tutan Emre Belözoğlu, 8 Ekim 2025'te veda etti.
Şu anda Kasımpaşa'yı çalıştıran Belözoğlu, buradaki görevine 5 Aralık 2025'te başladı. Sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan Emre Belözoğlu, şimdiye kadar takımının başında 29 maça çıktı.
VINCENZO MONTELLA
Fenerbahçe'nin yabancı adaylarından biri olan Vincenzo Montella, Türk futboluna hiç de yabancı bir isim değil.
Türkiye'deki kariyerine 2 Eylül 2021 tarihinde Adana Demirspor'da başlayan İtalyan çalıştırıcı, burada 76 maça çıktı.
2021/22 sezonunda başladığı görevinde ligi 9. sırada tamamlayan Montella, sonraki sezonda ise ilk 4'e girmeyi başardı ve takımını UEFA Konferans Ligi ön elemelerine taşıdı.
30 Haziran 2023'te görevinden ayrılan Montella, Adana Demirspor'da çıktığı 76 maçta 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 21 mağlubiyet alarak 1.72'lik puan ortalaması tutturdu.
Deneyimli teknik adam, Adana Demirspor'dan ayrılığının üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesinin ardından Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına getirildi.
Ay-yıldızlılar ile EURO 2024'e katılma başarısı gösteren Montella, bu turnuvada çeyrek finale kadar yükselmiş ancak Hollanda karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası organizasyona veda etmişti.
Montella yönetimindeki A Milli Takım daha sonra 24 yıl aranın ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
52 yaşındaki çalıştırıcı, kırmızı-beyazlılar ile istenen başarıyı gösteremedi ve turnuvaya grup etabında veda etti.
Daha önce takımı UEFA Uluslar A Ligi'ne taşıyan Montella'nın A Milli Takım macerası bu etapta da üst üste alınan yenilgiler sonrası son buldu.
Montella, Türkiye'nin başında çıktığı 40 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak 1.70'lik puan ortalaması yakalamıştı.
Vincenzo Montella, teknik direktörlük kariyeri 2 Şubat 2011 tarihinde Roma'da başladı. Montella sırasıyla Roma, Catania, Fiorentina (2012-2015), Sampdoria, Milan, Sevilla, Fiorentina (2019), Adana Demirspor ve A Milli Takım'ı çalıştırdı.
Montella'nın kariyerinde Milan ile 2016-17 sezonunda kazandığı 1 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.
ABDULLAH AVCI
Fenerbahçe'nin yerli teknik direktör adayları arasında ilk sıranın Abdullah Avcı'da olduğu iddia edildi.
Sarı-lacivertli kurmayların tecrübeli çalıştırıcıyı telefonla arayarak görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Avcı, teknik direktörlük kariyerine 2002 senesinde İstanbulspor U21 Takımı'nı çalıştırarak başladı. Daha sonra 2004'ün ocak ayında Galatasaray U21 Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenen Avcı, 11 Ekim 2004'te Türkiye U17'nin başına getirildi.
U17 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile şampiyonluk yaşayan deneyimli çalıştırıcı, bu başarısının ardından 8 Ağustos 2006'da o zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başına geçti.
Burada tam 205 maça çıkan Avcı, 17 Kasım 2011 tarihinde A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirildi.
Abdullah Avcı, A Milli Takım'da 18 maça çıkan ve 2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde istenen başarının sağlanamamasının ardından 20 Ağustos 2013'te görevinden istifa etmişti.
18 Ağustos 2014'te yeni adıyla Başakşehir'e imza atan Avcı, 5 yıllık macerasında tam 225 maça çıktı. 116 galibiyet, 68 beraberlik ve 41 yenilgi alan Avcı, 1.85'lik puan ortalaması yakaladı.
Avcı; Başakşehir'de görev yaptığı süre boyunca 2014-15 ve 2015-16 sezonunda 4, 2016-17 sezonunda 2, 2017-18 sezonunda 3 ve 2018-19 sezonunda 2. sırada tamamlamıştı.
Abdullah Avcı, 2016-17 sezonu ve 2018-19 sezonunda takımıyla şampiyonluk yarışında yer almıştı.
30 Haziran 2019'da Başakşehir'deki görevinden ayrılan Avcı, 3 Temmuz 2019'da Beşiktaş'a imza attı.
Siyah-beyazlılarda 27 maça çıkan ve alınan istikrarsız sonuçların ardından 29 Ocak 2020'de yolların ayrıldığı Abdullah Avcı, 10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçmişti.
Başarılı teknik adam, 2021-22 sezonunda Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Avcı ayrıca bordo-mavililer ile 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında Türkiye Süper Kupa sevinci yaşamıştı.
8 Mart 2023'te görevinden ayrılan Avcı, 12 Ekim 2023'te tekrar Trabzonspor'a imza attı ancak 44 maç sonra yeniden bordo-mavililerden ayrıldı.