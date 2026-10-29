Fenerbahçe'de teknik direktör ibresi sürpriz isme döndü. Karar sonrası hemen İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yabancı adaylarından biri olan Vincenzo Montella, Türk futboluna hiç de yabancı bir isim değil.

Türkiye'deki kariyerine 2 Eylül 2021 tarihinde Adana Demirspor'da başlayan İtalyan çalıştırıcı, burada 76 maça çıktı.

2021/22 sezonunda başladığı görevinde ligi 9. sırada tamamlayan Montella, sonraki sezonda ise ilk 4'e girmeyi başardı ve takımını UEFA Konferans Ligi ön elemelerine taşıdı.

30 Haziran 2023'te görevinden ayrılan Montella, Adana Demirspor'da çıktığı 76 maçta 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 21 mağlubiyet alarak 1.72'lik puan ortalaması tutturdu.

Deneyimli teknik adam, Adana Demirspor'dan ayrılığının üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesinin ardından Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına getirildi.

Ay-yıldızlılar ile EURO 2024'e katılma başarısı gösteren Montella, bu turnuvada çeyrek finale kadar yükselmiş ancak Hollanda karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası organizasyona veda etmişti.

Montella yönetimindeki A Milli Takım daha sonra 24 yıl aranın ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

52 yaşındaki çalıştırıcı, kırmızı-beyazlılar ile istenen başarıyı gösteremedi ve turnuvaya grup etabında veda etti.

Daha önce takımı UEFA Uluslar A Ligi'ne taşıyan Montella'nın A Milli Takım macerası bu etapta da üst üste alınan yenilgiler sonrası son buldu.

Montella, Türkiye'nin başında çıktığı 40 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak 1.70'lik puan ortalaması yakalamıştı.

Vincenzo Montella, teknik direktörlük kariyeri 2 Şubat 2011 tarihinde Roma'da başladı. Montella sırasıyla Roma, Catania, Fiorentina (2012-2015), Sampdoria, Milan, Sevilla, Fiorentina (2019), Adana Demirspor ve A Milli Takım'ı çalıştırdı.

Montella'nın kariyerinde Milan ile 2016-17 sezonunda kazandığı 1 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.