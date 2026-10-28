Fenerbahçe'de teknik direktör senaryoları. İşte adayların karnesi
28.10.2026 13:20
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifası ve Dirk Kuyt'ın geçici teknik sorumlu olarak atanmasının ardından teknik direktör adaylarının isimleri, kariyerleri ve son durumları merak ediliyor.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanında aldığı 2-1'lik yenilgiyle kapatan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasının ardından antrenör Dirk Kuyt, geçici teknik sorumlu olarak atandı.
Fenerbahçe'nin açıklamasında "Yeni teknik direktör belirlenene kadar" sözlerinin yer almasının ardından öne çıkan adayların isimleri, kariyerleri ve son durumları merak konusu oldu.
VINCENZO MONTELLA
Fenerbahçe'nin yabancı adaylarından biri olan Vincenzo Montella, Türk futboluna hiç de yabancı bir isim değil.
Türkiye'deki kariyerine 2 Eylül 2021 tarihinde Adana Demirspor'da başlayan İtalyan çalıştırıcı, burada 76 maça çıktı.
2021/22 sezonunda başladığı görevinde ligi 9. sırada tamamlayan Montella, sonraki sezonda ise ilk 4'e girmeyi başardı ve takımını UEFA Konferans Ligi ön elemelerine taşıdı.
30 Haziran 2023'te görevinden ayrılan Montella, Adana Demirspor'da çıktığı 76 maçta 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 21 mağlubiyet alarak 1.72'lik puan ortalaması tutturdu.
Deneyimli teknik adam, Adana Demirspor'dan ayrılığının üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesinin ardından Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına getirldi.
Ay-yıldızlılar ile EURO 2024'e katılma başarısı gösteren Montella, bu turnuvada çeyrek finale kadar yükselmiş ancak Hollanda karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası organizasyona veda etmişti.
Montella yönetimindeki A Milli Takım daha sonra 24 yıl aranın ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
52 yaşındaki çalıştırıcı, kırmızı-beyazlılar ile istenen başarıyı gösteremedi ve turnuvaya grup etabında veda etti.
Daha önce takımı UEFA Uluslar A Ligi'ne taşıyan Montella'nın A Milli Takım macerası bu etapta da üst üste alınan yenilgiler sonrası son buldu.
Montella, Türkiye'nin başında çıktığı 40 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak 1.70'lik puan ortalaması yakalamıştı.
Vincenzo Montella, teknik direktörlük kariyeri 2 Şubat 2011 tarihinde Roma'da başladı. Montella sırasıyla Roma, Catania, Fiorentina (2012-2015), Sampdoria, Milan, Sevilla, Fiorentina (2019), Adana Demirspor ve A Milli Takım'ı çalıştırdı.
Montella'nın kariyerinde Milan ile 2016-17 sezonunda kazandığı 1 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.
ABDULLAH AVCI
Fenerbahçe'nin yerli teknik direktör adayları arasında ilk sıranın Abdullah Avcı'da olduğu iddia edildi.
Sarı-lacivertli kurmayların tecrübeli çalıştırıcıyı telefonla arayarak görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Avcı, teknik direktörlük kariyerine 2002 senesinde İstanbulspor U21 Takımı'nı çalıştırarak başladı. Daha sonra 2004'ün ocak ayında Galatasaray U21 Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenen Avcı, 11 Ekim 2004'te Türkiye U17'nin başına getirildi.
U17 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile şampiyonluk yaşayan deneyimli çalıştırıcı, bu başarısının ardından 8 Ağustos 2006'da o zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başına geçti.
Burada tam 205 maça çıkan Avcı, 17 Kasım 2011 tarihinde A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirildi.
Abdullah Avcı, A Milli Takım'da 18 maça çıkan ve 2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde istenen başarının sağlanamamasının ardından 20 Ağustos 2013'te görevinden istifa etmişti.
18 Ağustos 2014'te yeni adıyla Başakşehir'e imza atan Avcı, 5 yıllık macerasında tam 225 maça çıktı. 116 galibiyet, 68 beraberlik ve 41 yenilgi alan Avcı, 1.85'lik puan ortalaması yakaladı.
Avcı; Başakşehir'de görev yaptığı süre boyunca 2014-15 ve 2015-16 sezonunda 4, 2016-17 sezonunda 2, 2017-18 sezonunda 3 ve 2018-19 sezonunda 2. sırada tamamlamıştı.
Abdullah Avcı, 2016-17 sezonu ve 2018-19 sezonunda takımıyla şampiyonluk yarışında yer almıştı.
30 Haziran 2019'da Başakşehir'deki görevinden ayrılan Avcı, 3 Temmuz 2019'da Beşiktaş'a imza attı.
Siyah-beyazlılarda 27 maça çıkan ve alınan istikrarsız sonuçların ardından 29 Ocak 2020'de yolların ayrıldığı Abdullah Avcı, 10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçmişti.
Başarılı teknik adam, 2021-22 sezonunda Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Avcı ayrıca bordo-mavililer ile 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında Türkiye Süper Kupa sevinci yaşamıştı.
8 Mart 2023'te görevinden ayrılan Avcı, 12 Ekim 2023'te tekrar Trabzonspor'a imza attı ancak 44 maç sonra yeniden bordo-mavililerden ayrıldı.
ANTONIO CONTE
Fenerbahçe'nin bir başka yabancı adayı ise Antonio Conte... Şu anda takım çalıştırmayan İtalyan çalıştırıcının sarı-lacivertliler için potansiyel bir aday olarak öne çıktığı iddia edildi.
Teknik direktörlük kariyerine Arezzo'da başlayan Conte sırasıyla Bari, Atalanta ve Siena'da geçirdiği dönemlerin ardından 2 Temmuz 2011'de Juventus'a imza attı.
Burada 133 maça çıkan başarılı hoca; 3 sezon üst üste İtalya Ligi Serie A şampiyonluğunu kazandı. Conte bu başarısının yanına bir de 1 İtalya Süper Kupa sevinci ekledi.
Juventus sonrası 19 Ağustos 2014'te İtalya Milli Takımı'nın başına getirilen Conte, çıktığı 25 maçın ardından ilk kez İtalya sınırları dışına çıktı ve İngiltere Premier Lig devi Chelsea'ye imza attı.
Chelsea'deki ilk sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Conte, takip eden sezonda ise İngiltere Kupası'nı kazandı.
Chelsea macerasını 13 Temmuz 2018'de noktalayan deneyimli çalıştırıcı, 1 Temmuz 2019'da Inter'e imza attı.
Inter ile ikinci sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşayan Conte, 30 Haziran 2021'de görevinden ayrıldı.
Antonio Conte, bir kez daha Premier Lig heyecanını tatmak için İngiltere'nin yolunu tuttu ve Tottenham'a imza attı.
İngiliz ekibinde geçirdiği 1 buçuk sezonda 76 maça çıkan Conte, 1ç78'lik puan ortalaması tutturdu ve görevinden ayrıldı.
Son olarak 1 Temmuz 2024'te Napoli'nin başına geçen tecrübeli teknik adam, buradaki ilk sezonunda şampiyon oldu. İkinci sezonunda istenen başarıyı yakalayamayan Conte, 4 Haziran 2026'da görevinden ayrıldı.
EMRE BELÖZOĞLU
Sezona Kasımpaşa'nın başında başlayan Emre Belözoğlu, takımıyla birlikte dikkat çeken bir performans sergiliyor.
Belözoğlu, bu sezon Kasımpaşa ile çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
46 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başına geçebilecek isimlerden biri olarak değerlendirildiği gündeme gelmişti.
Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından 15 Ağustos 2020 tarihinde Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, 25 Mart 2021 tarihinde Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü olmuştu.
Zirvenin uzağında aldığı sarı-lacivertlileri son haftaya kadar şampiyonluk yarışında tutan Belözoğlu, sezonun sona ermesinin ardından görevinden ayrılmıştı.
12 Ekim 2021 tarihinde Başakşehir'le anlaşan genç teknik adam, burada geçirdiği 2 yılda 88 maça çıktı.
2021-22 sezonunda devraldığı takımını ilk 4'e sokan Belözoğlu, 2022-23 sezonunda 5. sırada yer aldı.
2023-24 sezonuna da Başakşehir'de başlayan Emre Belözoğlu, takımının ligde aldığı üst üste 3 yenilgi sonrası görevinden ayrılmıştı.
6 Eylül 2023'te Başakşehir'den ayrılan Belözoğlu, bir süre sonra 5 Ekim 2023 tarihinde Ankaragücü'nün başına geçti.
Başkent ekibiyle kümede kalma mücadelesi veren Emre Belözoğlu, takımının bir alt lige düşmesine engel olamadı ve sezonun bitimiyle görevindena yrıldı.
17 Ocak 2025'te yeniden sahalara dönen Belözoğlu, Antalyaspor'un başına getirildi. Akdeniz ekibiyle 28 maça çıkan ve takımını ligde tutan Emre Belözoğlu, 8 Ekim 2025'te veda etti.
Şu anda Kasımpaşa'yı çalıştıran Belözoğlu, buradaki görevine 5 Aralık 2025'te başladı. Sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan Emre Belözoğlu, şimdiye kadar takımının başında 29 maça çıktı.
JOSE LUIS MENDILIBAR
Fenerbahçe'nin yabancı teknik direktör listesindeki sürpriz adaylardan birinin de Jose Luis Mendilibar olarak öne çıktığı iddia edilmişti.
Teknik direktörlük kariyerine ülkesi İspanya'da başlayan Jose Luis Mendilibar, ilk olarak adından 2006-07 sezonunda söz ettirdi.
Real Valladolid ile İspanya La Liga 2 şampiyonluğu yaşayan Mendilibar, buradaki görevini 1 Şubat 2010'a kadar sürdürdü.
1 yıl sonra Osasuna'nın başına getirilen İspanyol çalıştırıcı, burada da çıktığı 102 maçlık serüvenin ilk sezonunda takımını 7. sırada tutarken, ikinci sezonda kümede kalma mücadelesi vermiş ve takımını La Liga'da tutmuştu.
Osasuna'dan ayrılığı sonrası Levante ile 8 maçlık bir dönem geçiren Mendilibar, istenen sonuçların alınamamasının ardından görevinden ayrılmıştı. Deneyimli hoca, 1 Temmuz 2015'te Eibar'da göreve başladı ve burada tam 6 yıl görev yaptı.
Jose Luis Mendilibar, takımıyla son sezonunda La Liga'nın son sırasında yer almış ve Eibar'ın küme düşmesini engelleyememişti.
Eibar ile yolları 30 Haziran 2021'de ayrılan 65 yaşındaki çalıştırıcı, Alaves'e imza atıp geçirdiği 12 maçlık dönemin ardından 21 Mart 2023'te Sevilla'nın başına geçti.
Mendilibar için adını tüm dünyaya duyurma fırsatı burada eline geçti. İspanyol ekibinde sadece 28 maça çıktığı dönemde 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 yenilgi alan Mendilibar, 2022-23 sezonunda takımına UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandırdı.
8 Ekim 2023'te Sevilla'dan ayrılan Mendilibar, 11 Şubat 2024'te Olympiakos'a gitti ve burada önemli başarılar elde etti.
Yunan ekibiyle 2023-24 sezonu UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan deneyimli teknik direktör, 1 Yunanistan Süper Ligi, 1 Yunanistan Kupası ve 1 Yunanistan Süper Kupası şampiyonluğu elde ederek adını kulüp tarihine yazdırdı.
Jose Luis Mendilibar, 9 Eylül 2026'da Olympiakos'taki görevinden ayrıldı.