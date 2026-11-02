Fenerbahçe'de toplantı bitti, karar verildi. İstanbul'a gelmesi bekleniyor
02.11.2026 08:49
Son Güncelleme: 02.11.2026 09:42
Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye mağlup olan Fenerbahçe'de yönetimin gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrası yapılan teknik direktör görüşmesi de ortaya çıktı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olmuştu.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli taraftarların yoğun tepkisi bulunurken, Fenerbahçe Yönetimi geçtiğimiz gün olağanüstü toplantıya girdi.
Başkan Aziz Yıldırım'ın uzaktan katıldığı toplantıda yeni teknik direktör seçimi için oylama gerçekleştirildi.
Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun tercihini Aykut Kocaman'dan yana kullandığı iddia edilmişti.
Ayrıca Sergio Conceiçao isminin de toplantıda dile getirildiği ancak Aykut Kocaman fikrinin daha ağır bastığı öne sürülmüştü.
Öte yandan HT Spor'un iddiasına göre Fenerbahçe’de teknik direktörlük konusunda Sergio Conceiçao isminde mutabakata varıldı.
Portekizli teknik adamın İstanbul’a davet edildiği ve kısa süre içerisinde kente gelmesinin beklendiği belirtildi.
Ayrıca sarı-lacivertlilerin, Sergio Conceiçao için Jorge Jesus ve Pep Guardiola'dan olumlu referanslar aldığı aktarıldı.
Milli araya kadar Dirk Kuyt ile çalışılacağını açıklayan sarı-lacivertli yönetim, bu kararı değiştirip kısa süre içinde yeni teknik direktörünü açıklayabilir.
KOCAMAN İSTANBUL'A GELMİŞTİ
Aykut Kocaman, İsmail Kartal'ın istifasının ardından Bodrum'dan İstanbul'a gelmişti.
Fenerbahçe Yönetimi'nin henüz deneyimli teknik adamla görüşme gerçekleştirmediği öğrenilirken, Kocaman'ın da sarı-lacivertlilerden resmi teklif gelmesi halinde görev almaya sıcak baktığı öne sürülmüştü.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe, ilk olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag'a karşı 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Bu skor sonrası eleştiri oklarının hedefindeki isim teknik direktör İsmail Kartal olmuştu.
Daha sonra Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibine 2-1 mağlup olmuştu.
Bu maçın üzerinden 1 gün geçmesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerdeki görevinden istifa etmişti.
Fenerbahçe, Kartal'ın istifasının sonrasında milli araya kadar takımın başında teknik sorumlu Dirk Kuyt'ın yer alacağını açıklamıştı.
Sarı-lacivertliler, Hollandalı antrenörle çıktığı ilk maçta Göztepe'ye karşı 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.
Fenerbahçeli taraftarlar, üst üste gelen bu sonuçların ardından yönetim ve futbolculara yoğun tepki göstermişti.