Fenerbahçe'de toplantı bitti, karar verildi. İstanbul'a gelmesi bekleniyor

Öte yandan HT Spor'un iddiasına göre Fenerbahçe’de teknik direktörlük konusunda Sergio Conceiçao isminde mutabakata varıldı.

Portekizli teknik adamın İstanbul’a davet edildiği ve kısa süre içerisinde kente gelmesinin beklendiği belirtildi.

Ayrıca sarı-lacivertlilerin, Sergio Conceiçao için Jorge Jesus ve Pep Guardiola'dan olumlu referanslar aldığı aktarıldı.

Milli araya kadar Dirk Kuyt ile çalışılacağını açıklayan sarı-lacivertli yönetim, bu kararı değiştirip kısa süre içinde yeni teknik direktörünü açıklayabilir.