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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sakatlık. Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

29.06.2026 08:52

AA

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Futbolda yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe'de yıldız ismin sakatlığı korkuttu.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sakatlık. Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı
Resmi Kurum

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

6 BİN TARAFTAR TAKİP ETTİ 1
Resmi Kurum

6 BİN TARAFTAR TAKİP ETTİ

Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde basına ve taraftara açık gerçekleştirilen antrenmanı yaklaşık 6 bin sarı-lacivertli taraftar, yerinde takip etti.

SKRINIAR, BECAO VE ASENSIO 2
Resmi Kurum

SKRINIAR, BECAO VE ASENSIO

Isınma ve koşuyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Ana bölümünde yarı sahada çift kale maçla devam eden idman, soğuma hareketleriyle sona erdi.

 

Kaptan Milan Skriniar antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, çift kale maçta aldığı darbeye bağlı hafif sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ile Marco Asensio, bireysel çalışma gerçekleştirdi.

TALISCA ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI 3
Resmi Kurum

TALISCA ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI

Ayrıca antrenman sırasında ağrı hisseden Anderson Talisca, çalışmaya devam etmedi ve yedek kulübesine geçti.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sakatlık. Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı 4
Resmi Kurum

Antrenmanın sona ermesiyle futbolcular ve teknik ekip, taraftarların yanına giderek fotoğraf çektirdi ve forma ile çeşitli ürünleri imzaladı.

KARTAL VE KAPTANLARDAN MESAJ 5
Anadolu Ajansı

KARTAL VE KAPTANLARDAN MESAJ

Teknik direktör İsmail Kartal ve takım kaptanları, idman öncesinde bir konuşma gerçekleştirdi.

 

Kartal'ın yanı sıra oyunculardan Mert Hakan Yandaş, Milan Skriniar ve Fred Rodrigues, taraftarın desteğini diğer oyunculara anlattı.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sakatlık. Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı 6
Anadolu Ajansı

Sarı-lacivertli taraftarların uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çektiği vurgulanarak, taraftarların şampiyonluğu hak ettiği ve bunun için takım olarak mücadele etmeleri gerektiği oyunculara aktarıldı.

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