Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? İsim isim adaylar
11.09.2026 18:40
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın istifası şok etkisi yaratmıştı.
Bugün yapılan toplantı sonrası yolların ayrıldığı Kartal'ın yerine gelecek isim de merak edilmeye başlandı.
Adaylar şu şekilde:
VOLKAN DEMİREL
Daha önce "Fenerbahçe için her zaman göreve hazırım." ifadelerini kullanmış olan Volkan Demirel, sarı-lacivertliler için doğal aday konumunda... Başkan Aziz Yıldırım ile de kuvvetli bir bağı bulunan Demirel'in takımın başına geçme ihtimali göz ardı edilemez.
EMRE BELÖZOĞLU
Kasımpaşa ile sezona iyi bir başlangıç yapan Emre Belözoğlu'nun, Fenerbahçe'nin teklif yapması halinde görevi kabul etme ihtimali bulunuyor. Daha önce sarı-lacivertlilerin başında kısa bir dönem bulunan ve şampiyonluğu kıl payı kaçıran Belözoğlu, yeniden Fenerbahçe'nin teknik direktörü olabilir.
ANTONIO CONTE
Fenerbahçe'nin olası adayları arasında bulunan iki yabancıdan biri... "Sezon başı kampı yaptırmadığım hiçbir takıma gitmem" ifadesini kullanan İtalyan çalıştırıcının sarı-lacivertlilere gelme ihtimali düşük olsa da Fenerbahçe Yönetimi'nin yapacağı olası görüşme sonrası durum netleşecektir.
VINCENZO MONTELLA
Fenerbahçe'nin Roma ile oynadığı maçta tribünde bulunan Vincenzo Montella'nın adı, İsmail Kartal'ın istifası üzerine sarı-lacivertlilerle anılmıştı. Fenerbahçe Yönetimi'nin, şu anda A Milli Takım'ın başında bulunan çalıştırıcıya teklif yapma ihtimali bulunuyor.