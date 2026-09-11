Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? İsim isim adaylar

Daha önce "Fenerbahçe için her zaman göreve hazırım." ifadelerini kullanmış olan Volkan Demirel, sarı-lacivertliler için doğal aday konumunda... Başkan Aziz Yıldırım ile de kuvvetli bir bağı bulunan Demirel'in takımın başına geçme ihtimali göz ardı edilemez.