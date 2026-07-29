Fenerbahçe'de yeni transfer maça damga vurdu. Yüzde 100 isabet oranı

Savunmadaki partneri Milan Skriniar için de konuşan Ake, "Skriniar ile aramızdaki iletişim çok iyi. Şu ana kadar iyi iş çıkardık. Zaman zaman konuştuk. Kendisini insan olarak da seviyorum. Üst seviye, zeki bir oyuncu, topla da iyi, harika futbolcu. Haftalar geçtikçe daha iyi bir ikili olacağız. Bence Milan çok tecrübeli bir oyuncu. Saha içerisinde bazı şeyleri daha iyi yapabilirdik. Önde baskıyı iyi yapamadığımız zaman savunmacılara iş düşüyor, takımı kompakt tutmalıyız. Rakibimizin üzerine gelmesine izin vermemeliydik. Daha fazla vakit geçirdikçe bu konularda daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.