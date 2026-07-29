Fenerbahçe'de yeni transfer maça damga vurdu. Yüzde 100 isabet oranı
29.07.2026 23:35
Fenerbahçe'nin deplasmanda Gornik Zabrze ile oynadığı maçta sahaya çıkan yeni transferi taraftarlardan tam not aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'ye konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, Zabrze Arena'da oynanan maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, toplamda 2-1'lik skorla adını 3. eleme turuna yazdıran taraf oldu.
NATHAN AKE'YE TAM NOT
Sarı-lacivertlilerde maça ilk 11'de başlayan yeni transfer Nathan Ake, performansıyla adından söz ettirmeyi başardı.
YÜZDE 100 İSABET ORANI
Hollandalı savunmacı; 3 pas arası, 7 top çalma ve tehlike bölgesinden 4 top uzaklaştırma ile oynadı.
72 kez topla buluşan Ake ayrıca 52 pas denemesinin 52'sinde başarı sağlayarak yüzde 100'lük bir oran yakaladı.
"KENDİ KENDİMİZE ZORLAŞTIRDIK"
Karşılaşmanın ardından konuşan tecrübeli futbolcu, "Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Ana hedef buydu. Maça fena başlamadık, hızlıca bir gol bulduk. Golden sonra geri çekildik ve rakibi üstümüze çektik. Pozisyonlar verdik. Kendi kendimize maçı zorlaştırdık. İkinci yarı daha iyiydik. Pozisyonlara girip atamadık, atsak farklı olabilirdi." dedi.
"SKRINIAR ÜST SEVİYE"
Savunmadaki partneri Milan Skriniar için de konuşan Ake, "Skriniar ile aramızdaki iletişim çok iyi. Şu ana kadar iyi iş çıkardık. Zaman zaman konuştuk. Kendisini insan olarak da seviyorum. Üst seviye, zeki bir oyuncu, topla da iyi, harika futbolcu. Haftalar geçtikçe daha iyi bir ikili olacağız. Bence Milan çok tecrübeli bir oyuncu. Saha içerisinde bazı şeyleri daha iyi yapabilirdik. Önde baskıyı iyi yapamadığımız zaman savunmacılara iş düşüyor, takımı kompakt tutmalıyız. Rakibimizin üzerine gelmesine izin vermemeliydik. Daha fazla vakit geçirdikçe bu konularda daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.