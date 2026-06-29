Fenerbahçe'de yeni transfer sakatlandı, sedyeyle çıktı

Sağlık kontrolleri gerçekleştirilen ve MR'ı çekilen Muriqi'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi.





Kulüpten yapılan açıklamada, “Sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.