Fenerbahçe'de yeni transfer sakatlandı, sedyeyle çıktı
29.06.2026 16:36
Son Güncelleme: 29.06.2026 17:05
Yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de yeni transfer Vedat Muriqi'nin sakatlığının ayrıntıları belli oldu.
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerin bugün gerçekleştirilen antrenmanında yaşanan sakatlık taraftarları endişelendirmişti.
SEDYEYLE ÇIKMIŞTI
Antrenman sırasında adalesinde ağrı hisseden yeni transfer Vedat Muriqi, sahayı sedyeyle terk etmişti.
2-3 HAFTA UZAK KALACAK
Sağlık kontrolleri gerçekleştirilen ve MR'ı çekilen Muriqi'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.
SEZONUN İLK TRANSFERİ
Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de başkanlığa Aziz Yıldırım'ın seçilmesinin ardından sarı-lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.