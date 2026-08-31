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Fenerbahçe'de yeni transfer takımın içinden çıktı. İki maçta tüm hesaplar değişti

31.08.2026 10:39

Selim Başeğmezer

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Samsunspor'u mağlup ederek üst üste 3. resmi maçını da kazanan Fenerbahçe'de takım içinden yeni transfer çıktı.

Fenerbahçe'de yeni transfer takımın içinden çıktı. İki maçta tüm hesaplar değişti
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkmıştı.

 

Sarı-lacivertliler, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de yeni transfer takımın içinden çıktı. İki maçta tüm hesaplar değişti 1
Anadolu Ajansı

Bu skorla birlikte ligde üst üste 2, resmi maçlarda ise 3. galibiyetini alan Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın performansı parmak ısırtıyor.

Fenerbahçe'de yeni transfer takımın içinden çıktı. İki maçta tüm hesaplar değişti 2
Anadolu Ajansı

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin sol kanat transferi yapacağına dair iddialar gündeme gelirken, Oğuz Aydın'ın son iki maçta ortaya koyduğu oyun adeta yeni transfer etkisi yaptı.

 

Lyon maçına sürpriz şekilde ilk 11'de başlayan Aydın, takımının ilk golünde büyük pay sahibi olmuştu ve ayrıca maç boyu performansıyla taraftarların beğenisini almıştı.

Fenerbahçe'de yeni transfer takımın içinden çıktı. İki maçta tüm hesaplar değişti 3
Anadolu Ajansı

Samsunspor deplasmanına da ilk 11'de çıkan milli futbolcu, 3. dakikada Vedat Muriqi'nin attığı golde asisti yapan isim oldu.

 

İkinci yarıda da sahada bulunan Aydın, 49. dakikada dar açıdan yaptığı vuruşla fileleri sarstı ve takımının 2. golünü kaydetti.

Fenerbahçe'de yeni transfer takımın içinden çıktı. İki maçta tüm hesaplar değişti 4
Anadolu Ajansı

Oğuz Aydın'ın iki maçtır gösterdiği performans, sarı-lacivertli camiayı mutlu ederken "Yeni transfer takım içinden çıktı" yorumları yapıldı.

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