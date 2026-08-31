Fenerbahçe'de yeni transfer takımın içinden çıktı. İki maçta tüm hesaplar değişti
31.08.2026 10:39
Samsunspor'u mağlup ederek üst üste 3. resmi maçını da kazanan Fenerbahçe'de takım içinden yeni transfer çıktı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkmıştı.
Sarı-lacivertliler, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu skorla birlikte ligde üst üste 2, resmi maçlarda ise 3. galibiyetini alan Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın performansı parmak ısırtıyor.
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin sol kanat transferi yapacağına dair iddialar gündeme gelirken, Oğuz Aydın'ın son iki maçta ortaya koyduğu oyun adeta yeni transfer etkisi yaptı.
Lyon maçına sürpriz şekilde ilk 11'de başlayan Aydın, takımının ilk golünde büyük pay sahibi olmuştu ve ayrıca maç boyu performansıyla taraftarların beğenisini almıştı.
Samsunspor deplasmanına da ilk 11'de çıkan milli futbolcu, 3. dakikada Vedat Muriqi'nin attığı golde asisti yapan isim oldu.
İkinci yarıda da sahada bulunan Aydın, 49. dakikada dar açıdan yaptığı vuruşla fileleri sarstı ve takımının 2. golünü kaydetti.
Oğuz Aydın'ın iki maçtır gösterdiği performans, sarı-lacivertli camiayı mutlu ederken "Yeni transfer takım içinden çıktı" yorumları yapıldı.