Fenerbahçe'de yeni transfer takımın içinden çıktı. İki maçta tüm hesaplar değişti

Samsunspor deplasmanına da ilk 11'de çıkan milli futbolcu, 3. dakikada Vedat Muriqi'nin attığı golde asisti yapan isim oldu.

İkinci yarıda da sahada bulunan Aydın, 49. dakikada dar açıdan yaptığı vuruşla fileleri sarstı ve takımının 2. golünü kaydetti.