Fenerbahçe'den 22 milyon euro'ya gitmişti, Galatasaray'a geri dönüyor

Teknik direktör Okan Buruk'un, Akçiçek'i savunmada iyi bir çözüm olarak gördüğü ve Al Hilal ile temasların başladığı aktarıldı.

Galatasaray'ın kiralık olarak transfer etmek istediği Yusuf Akçiçek'in ayrılığı için Suudi Arabistan ekibinin de oldukça olumlu yaklaştığı kaydedildi.