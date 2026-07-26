Fenerbahçe'den 22 milyon euro'ya gitmişti, Galatasaray'a geri dönüyor
26.07.2026 13:16
Yaz transfer döneminde peş peşe iddialar ortaya atılırken, Galatasaray ile ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
Yaz transfer döneminin sessiz ekiplerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Kadrosuna şu ana kadar Lesley Ugochukwu'yu katan sarı-kırmızılılar, savunma hattına yerli bir takviye yapmayı planlıyor.
GALATASARAY DEVREDE
Fotomaç'ın haberine göre Al Hilal'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Akçiçek için Galatasaray harekete geçti.
Haberin devamında genç futbolcunun yerli olması ve altyapıdan yetişmesinin kendisini daha değerli kıldığı ifade edildi.
OKAN BURUK İSTİYOR, AL HİLAL OLUMLU
Teknik direktör Okan Buruk'un, Akçiçek'i savunmada iyi bir çözüm olarak gördüğü ve Al Hilal ile temasların başladığı aktarıldı.
Galatasaray'ın kiralık olarak transfer etmek istediği Yusuf Akçiçek'in ayrılığı için Suudi Arabistan ekibinin de oldukça olumlu yaklaştığı kaydedildi.
GERİ DÖNÜŞE SICAK
Milli futbolcunun da Türkiye'ye dönmek istediği belirtilirken, sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonunun bulunmayacağı yazıldı.
GALATASARAY'DAN ÇIKTI, FENERBAHÇE'DEN 22 MİLYON EURO'YA GİTTİ
Galatasaray altyapısından yetişen ancak 2019'un eylül ayında Fenerbahçe altyapısına transfer olan Yusuf Akçiçek, 2024 yılında çıktığı A Takım'da gösterdiği performans sonrası kulüplerin dikkatini çekmişti.
Yusuf Akçiçek, 2025'in eylül ayında 22 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Al Hilal'e transfer olmuştu.
20 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile anlaşması halinde altyapısından çıktığı sarı-kırmızılılara geri dönmüş olacak.