Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco'nun yeni adresi belli oldu
29.05.2026 11:32
Geride kalan sezonda Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör Domenico Tedesco'nun yeni durağı netleşti.
Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar bitime 3 hafta kala ayrılmıştı.
YENİ ADRESİ NETLEŞTİ
Deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup olmasının ardından futbol direktörü Devin Özek ile birlikte görevine son verilen İtalyan çalıştırıcının yeni adresi belli oldu.
Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Domenico Tedesco, Bologna'nın yeni teknik direktörü olmak üzere...
BUGÜN ANLAŞMA BEKLENİYOR
Vincenzo Italiano ile yollarını ayıran Serie A ekibinin Tedesco ile ileri düzeyde görüştüğü belirtilirken, anlaşmanın bugün olumlu sonuçlanmasının beklendiği kaydedildi.
Tarafların anlaşması halinde resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı aktarıldı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında 45 resmi maça çıkan 40 yaşındaki çalıştırıcı; 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 2.00 puan ortalaması tutturdu.