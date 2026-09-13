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Fenerbahçe'den ayrıldı, işler iyi gitmiyor. Tedesco yine kaybetti

13.09.2026 21:20

Selim Başeğmezer

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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco, ligde çıktığı 4. maçta da kazanamadı.

Fenerbahçe'den ayrıldı, işler iyi gitmiyor. Tedesco yine kaybetti
Reuters

İtalya Ligi Serie A'nın 4. haftasında Napoli ile Domenico Tedesco yönetimindeki Bologna karşı karşıya geldi.

 

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Napoli'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'den ayrıldı, işler iyi gitmiyor. Tedesco yine kaybetti 1
Resmi Kurum

Ev sahibine galibiyeti getiren golü 66. dakikada Lobotka kaydetti.

 

Bologna'nın 7. dakikada Theate ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

 

Bu skorun ardından iki maç aradan sonra kazanan Napoli, puanını 6'ya yükseltti ve 9. sırada yer aldı.

TEDESCO İÇİN İŞLER İYİ GİTMİYOR 2
Resmi Kurum

TEDESCO İÇİN İŞLER İYİ GİTMİYOR

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco, yeni takımında henüz galibiyet alamadı.

Fenerbahçe'den ayrıldı, işler iyi gitmiyor. Tedesco yine kaybetti 3
Resmi Kurum

İtalyan çalıştırıcı yönetimindeki Bologna, ilk 2 haftayı mağlubiyetle kapatırken 3. haftada Sassuolo ile berabere kaldı. Tedesco'nun ekibi son olarak Napoli'ye de 1-0 mağlup olarak 4 haftada toplam 1 puan alabildi.

FENERBAHÇE KARNESİ 4
Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE KARNESİ

Geçen sezon Fenerbahçe'de Mourinho'nun ayrılığı sonrası göreve gelen 41 yaşındaki teknik adam, 45 maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 2.00 puan ortalaması yakalamıştı.

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