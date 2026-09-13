Fenerbahçe'den ayrıldı, işler iyi gitmiyor. Tedesco yine kaybetti
13.09.2026 21:20
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco, ligde çıktığı 4. maçta da kazanamadı.
İtalya Ligi Serie A'nın 4. haftasında Napoli ile Domenico Tedesco yönetimindeki Bologna karşı karşıya geldi.
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Napoli'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 66. dakikada Lobotka kaydetti.
Bologna'nın 7. dakikada Theate ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu skorun ardından iki maç aradan sonra kazanan Napoli, puanını 6'ya yükseltti ve 9. sırada yer aldı.
TEDESCO İÇİN İŞLER İYİ GİTMİYOR
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco, yeni takımında henüz galibiyet alamadı.
İtalyan çalıştırıcı yönetimindeki Bologna, ilk 2 haftayı mağlubiyetle kapatırken 3. haftada Sassuolo ile berabere kaldı. Tedesco'nun ekibi son olarak Napoli'ye de 1-0 mağlup olarak 4 haftada toplam 1 puan alabildi.
FENERBAHÇE KARNESİ
Geçen sezon Fenerbahçe'de Mourinho'nun ayrılığı sonrası göreve gelen 41 yaşındaki teknik adam, 45 maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 2.00 puan ortalaması yakalamıştı.