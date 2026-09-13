Fenerbahçe'den ayrıldı, işler iyi gitmiyor. Tedesco yine kaybetti

İtalyan çalıştırıcı yönetimindeki Bologna, ilk 2 haftayı mağlubiyetle kapatırken 3. haftada Sassuolo ile berabere kaldı. Tedesco'nun ekibi son olarak Napoli'ye de 1-0 mağlup olarak 4 haftada toplam 1 puan alabildi.