Fenerbahçe'den ayrıldı, Talisca yeni takımında şova başladı
03.10.2026 13:46
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gönderdiği Anderson Talisca, yeni takımında da gollerini sıralamaya başladı.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yollarını ayırdığı Anderson Talisca, yeni takımında dikkat çeken bir performans sergiliyor.
Sarı-lacivertlilerden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi Al-Jazira'ya transfer olan Brezilyalı yıldız, yeni takımına çabuk alıştı.
BAE Lig Kupası'nda ikinci maçına çıkan 32 yaşındaki futbolcu, fileleri sarstı ve yine boş geçmedi.
Al-Jazira, ilk maçta Al-Wahda'ya karşı sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrılırken Talisca golünü attı. Tecrübeli futbolcu, mücadele sonrası "Maçın Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu.
BAE Lig Kupası'ndaki ikinci maçta ise Khor Fakkan karşısına çıkan Al-Jazira, rakibini 2-0 mağlup ederken Anderson Talisca bu karşılaşmayı da boş geçmedi ve takımının ilk golünü kaydetti.
Yıldız futbolcu, Khor Fakkan müsabakasının ardından da "Maçın Oyuncusu" seçildi.
Anderson Talisca, Fenerbahçe'de çıktığı 75 maçta 44 gol - 7 asistlik bir performans sergilemişti.