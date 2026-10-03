Fenerbahçe'den ayrıldı, Talisca yeni takımında şova başladı

BAE Lig Kupası'ndaki ikinci maçta ise Khor Fakkan karşısına çıkan Al-Jazira, rakibini 2-0 mağlup ederken Anderson Talisca bu karşılaşmayı da boş geçmedi ve takımının ilk golünü kaydetti.

Yıldız futbolcu, Khor Fakkan müsabakasının ardından da "Maçın Oyuncusu" seçildi.