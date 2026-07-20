Fenerbahçe'den ayrıldı, yeni takımı belli oldu

NEC Nijmegen'den yapılan açıklamada 28 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

NEC Nijmegen Teknik Direktör Carlos Aalbers, imza töreni sonrası "Emre olağanüstü niteliklere sahip. Onun kalibresindeki oyuncular normalde bizim için ulaşılmazdır ancak sınırlı süre oynamasının ardından tekrar yüksek seviyede performans gösterebilmek için birbirimize yardımcı olacağız." açıklamasını yaptı.