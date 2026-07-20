Fenerbahçe'den ayrıldı, yeni takımı belli oldu
20.07.2026 15:19
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Emre Mor, yeni takımına resmen imza attı.
Fenerbahçe ile kontratının bitmesinin ardından bonservisini eline alan Emre Mor'un yeni takımı belli oldu.
Bir süredir sarı-lacivertlilerde kadro dışı bulunan Mor, Hollanda Ligi Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen'e imza attı.
SÖZLEŞMESİ
NEC Nijmegen'den yapılan açıklamada 28 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
NEC Nijmegen Teknik Direktör Carlos Aalbers, imza töreni sonrası "Emre olağanüstü niteliklere sahip. Onun kalibresindeki oyuncular normalde bizim için ulaşılmazdır ancak sınırlı süre oynamasının ardından tekrar yüksek seviyede performans gösterebilmek için birbirimize yardımcı olacağız." açıklamasını yaptı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
2022 yazında Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye 2 milyon euro bedelle transfer olan Mor, sarı-lacivertli formayla çıktığı 49 maçta 6 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.