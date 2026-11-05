Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz teklif yapıldı
05.11.2026 08:04
Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal, yurt dışından gelen teklif sonrası görüşmelere başladı.
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisindeki kötü futbol ve mağlubiyet sonrası gerilen ipler kopmuş ve teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı.
İstifa eden Kartal, yeni takımıyla görüşmelere başladı.
YENİDEN İRAN
65 yaşındaki Kartal, yeniden İran'a gidebilir.
Tecrübeli teknik adamın, bu kez Tractor FC'den resmi teklif aldığı ve görüşmelere başladığı öne sürüldü.
Kartal, 27 Ocak 2025 tarihinde Persepolis FC'ye imza atmış ve bir sezonu burada tamamlamıştı.
KARTAL'IN İSTİFASININ PERDE ARKASI
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 'ın istifasının perde arkasını spor yorumcusu Ersin Düzen açıklamıştı.
"ARTIK PSİKOLOJİM KALDIRMIYOR"
Kulüpten sızan bilgileri aktaran Düzen, İsmail Kartal’ın ayrılırken "Artık psikolojim kaldırmıyor" ifadesini kullandığını belirtti. Özellikle taraftarlardan ve camiadan gelen tepkilerin ardından Kartal'ın kulübün önünü açmak adına bu karardan geri adım atmayacağını söylediğini vurguladı.
KARTAL'IN FENERBAHÇE'DE SON DÖNEMİ
Kartal, Haziran 2026'da 1 yıllık sözleşmeyle dördüncü kez yuvasına geri döndü. Ancak bu dönem onun için kolay geçmedi. Zira başkanlığa geri dönen Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ile anlaşmıştı. Ancak 1 gecede işler değişti ve İsmail Kartal göreve geldi. İlk çatışma transferde yaşandı. Gidecek, kalacak futbolcular tartışıldı. Asensio krizi Kartal'ı daha lig başlamadan yaraladı.
Takımı Şampiyonlar Ligi'ne sokmasına rağmen Başkan Aziz Yıldırım'ın kendisine destek vermediğini düşünen Kartal'ın yakın çevresine de "Bir tane yıldız istedim. Onu bile almadılar. Kalmasını istediğim futbolcuları yolladılar, gitsin dediklerimi tuttular" şeklindeki serzenişlerinin de Başkan ve yönetim katında duyulması gerginlik yarattı.
Roma maçından sonra "su şişesi" bahanesiyle sunulan istifa kabul edilmese de Galatasaray derbisindeki yenilgiden sonra Kartal'ın kredisi de tükendi.