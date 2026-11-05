Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz teklif yapıldı

Kartal, Haziran 2026'da 1 yıllık sözleşmeyle dördüncü kez yuvasına geri döndü. Ancak bu dönem onun için kolay geçmedi. Zira başkanlığa geri dönen Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ile anlaşmıştı. Ancak 1 gecede işler değişti ve İsmail Kartal göreve geldi. İlk çatışma transferde yaşandı. Gidecek, kalacak futbolcular tartışıldı. Asensio krizi Kartal'ı daha lig başlamadan yaraladı.