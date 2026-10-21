Fenerbahçe'den ayrılmıştı, En-Nesyri 5 dakikada şov yaptı. 9 maçtaki gol sayısı herkesin dilinde
21.10.2026 09:43
Geçen sezon Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan'a giden Youssef En-Nesyri, oynadığı son maçta adından söz ettirdi.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 10. haftasında Al Ettifaq ile Al-Ittihad karşı karşıya geldi.
Abdullah Al Dabil Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Al-Ittihad'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Mücadelede Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Youssef En-Nesyri, 5 dakikada attığı peş peşe gollerle adından söz ettirmeyi başardı.
Konuk ekip, 16. dakikada George Ilenikhena ile 1-0 öne geçti. 34. dakikada Al Ettifaq, Sultan Haroun'un golüyle eşitliği sağladı.
İlk yarı bu skorla biterken Al-Ittihad, 53. dakikada yeniden öne geçtiği golü Houssem Aouar ile buldu ve skor 2-1 oldu.
Al-Ittihad'ın galibiyetini perçinleyen goller ise 80 ve 85. dakikalarda Youssef En-Nesyri'den geldi: 4-1.
Bu skorun ardından puanını 20 yapan Al-Ittihad, 4. sırada yer aldı. Al Ettifaq ise 15 puanla 8. basamakta yer buldu.
EN-NESYRI ŞOV
Geçen sezonun ortasında Fenerbahçe'den ayrılan ve Al-Ittihad'ın yolunu tutan Faslı golcü, karşılaşmaya damgasını vurdu.
73. dakikada Ilenikhena'nın yerine oyuna dahil olan En-Nesyri, 80 ve 85'te attığı 2 golle yıldızlaştı.
Bu sezon takımıyla ligde 9 maça çıkan 29 yaşındaki santrfor, 7 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.
KARİYER YOLCULUĞU
Kariyerine Fas'taki MAS Fes altyapısında başlayan En-Nesyri, 2011 yılında AM Football'a transfer oldu.
4 yıl sonra Malaga U-19'a imza atan Faslı golcü, 2017'de A Takım'a kadar yükseldi ve 2018 yılında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Leganes'e transfer oldu.
Leganes'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken En-Nesyri, 2020'nin ocak ayında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'nın yolunu tuttu.
2024 yazında Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri'nin bonservisi için 19 milyon 500 bin euro ödenmişti.
Sarı-lacivertlilerde geçirdiği 2 sezonda inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve zaman zaman taraftarlarla atışma yaşayan tecrübeli futbolcu, geride kalan sezonun devre arasında N'Golo Kante transferinin takasında kullanılmıştı.
Fenerbahçe'de 79 maça çıkan En-Nesyri, 38 gol - 8 asistlik bir performans sergilemişti.