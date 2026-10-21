Fenerbahçe'den ayrılmıştı, En-Nesyri 5 dakikada şov yaptı. 9 maçtaki gol sayısı herkesin dilinde

Kariyerine Fas'taki MAS Fes altyapısında başlayan En-Nesyri, 2011 yılında AM Football'a transfer oldu.

4 yıl sonra Malaga U-19'a imza atan Faslı golcü, 2017'de A Takım'a kadar yükseldi ve 2018 yılında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Leganes'e transfer oldu.

Leganes'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken En-Nesyri, 2020'nin ocak ayında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'nın yolunu tuttu.

2024 yazında Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri'nin bonservisi için 19 milyon 500 bin euro ödenmişti.

Sarı-lacivertlilerde geçirdiği 2 sezonda inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve zaman zaman taraftarlarla atışma yaşayan tecrübeli futbolcu, geride kalan sezonun devre arasında N'Golo Kante transferinin takasında kullanılmıştı.

Fenerbahçe'de 79 maça çıkan En-Nesyri, 38 gol - 8 asistlik bir performans sergilemişti.