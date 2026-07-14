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Fenerbahçe'den ayrılmıştı, Galatasaray iddiası vardı. Jhon Duran'ın menajeri görüşmeye gitti

14.07.2026 14:24

NTV - Haber Merkezi

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Geride kalan sezonun ilk döneminde Fenerbahçe'de forma giyen Jhon Duran, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Fenerbahçe'den ayrılmıştı, Galatasaray iddiası vardı. Jhon Duran'ın menajeri görüşmeye gitti
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Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla kiralık olarak transfer edilen Jhon Duran, devre arasında sarı-lacivertlilerden gönderilmişti.

 

Fenerbahçe sonrası Zenit'e kiralanan ve bonservisi Al Nassr'da bulunan Kolombiyalı futbolcu, Rusya'da da dikiş tutturamamıştı.

GALATASARAY İDDİASI VARDI 1
Anadolu Ajansı

GALATASARAY İDDİASI VARDI

Jhon Duran'ın Galatasaray'a transfer olmak istediği ve sarı-kırmızılı kulübün oyuncunun şartlarını soruşturduğu iddia edilmişti.

MENAJERİ GÖRÜŞMEYE GİTTİ 2
Anadolu Ajansı

MENAJERİ GÖRÜŞMEYE GİTTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Duran'ın temsilcisi, oyuncusunun geleceğini görüşmek üzere Al-Nassr kulübüyle bir araya gelmek için Suudi Arabistan’a giti.

 

Haberde Al-Nassr'ın 22 yaşındaki futbolcuyu kesinlikle kadroda düşünmediği aktarıldı.

 

Oyuncunun da Al-Nassr'a geri dönmeyi kesinlikle istemediği ifade edilirken, bu görüşme sonrası Duran'ın yeni adresinin netleşmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI 3
Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 21 maçta görev yapan Duran, 5 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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