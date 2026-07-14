Fenerbahçe'den ayrılmıştı, Galatasaray iddiası vardı. Jhon Duran'ın menajeri görüşmeye gitti

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Duran'ın temsilcisi, oyuncusunun geleceğini görüşmek üzere Al-Nassr kulübüyle bir araya gelmek için Suudi Arabistan’a giti.

Haberde Al-Nassr'ın 22 yaşındaki futbolcuyu kesinlikle kadroda düşünmediği aktarıldı.

Oyuncunun da Al-Nassr'a geri dönmeyi kesinlikle istemediği ifade edilirken, bu görüşme sonrası Duran'ın yeni adresinin netleşmesi bekleniyor.