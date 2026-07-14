Fenerbahçe'den ayrılmıştı, Galatasaray iddiası vardı. Jhon Duran'ın menajeri görüşmeye gitti
14.07.2026 14:24
Geride kalan sezonun ilk döneminde Fenerbahçe'de forma giyen Jhon Duran, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla kiralık olarak transfer edilen Jhon Duran, devre arasında sarı-lacivertlilerden gönderilmişti.
Fenerbahçe sonrası Zenit'e kiralanan ve bonservisi Al Nassr'da bulunan Kolombiyalı futbolcu, Rusya'da da dikiş tutturamamıştı.
GALATASARAY İDDİASI VARDI
Jhon Duran'ın Galatasaray'a transfer olmak istediği ve sarı-kırmızılı kulübün oyuncunun şartlarını soruşturduğu iddia edilmişti.
MENAJERİ GÖRÜŞMEYE GİTTİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Duran'ın temsilcisi, oyuncusunun geleceğini görüşmek üzere Al-Nassr kulübüyle bir araya gelmek için Suudi Arabistan’a giti.
Haberde Al-Nassr'ın 22 yaşındaki futbolcuyu kesinlikle kadroda düşünmediği aktarıldı.
Oyuncunun da Al-Nassr'a geri dönmeyi kesinlikle istemediği ifade edilirken, bu görüşme sonrası Duran'ın yeni adresinin netleşmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla 21 maçta görev yapan Duran, 5 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.