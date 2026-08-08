Fenerbahçe'den ayrılmıştı, Galatasaray'a geri dönebilir. 22 milyon euro'ya gitmişti, sürpriz ortaya çıktı
08.08.2026 20:32
Yaz transfer döneminde peş peşe iddialar ortaya atılırken, sessiz ekiplerden Galatasaray'dan dikkat çeken bir atak geldi.
Yaz transfer döneminin sessiz ekiplerinden Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Şu ana kadar yalnızca Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, savunma hattına yerli bir takviye yapmayı planlıyor.
İKİ GENÇ GÜNDEMDE
TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, stoper transferi için U23 kontenjanına uyan iki yerli ve genç futbolcuyu gündemine aldı.
YUSUF YA DA AHMETCAN
Haberin devamında sarı-kırmızılıların Yusuf Akçiçek ve Ahmetcan Kaplan'dan birini kadrosuna katmyı hedeflediği aktarıldı.
ALTYAPISI GALATASARAY, FENERBAHÇE'DEN GİDİŞİ 22 MİLYON EURO
Galatasaray altyapısından yetişen ancak 2019'un eylül ayında Fenerbahçe altyapısına transfer olan Yusuf Akçiçek, 2024 yılında çıktığı A Takım'da gösterdiği performans sonrası kulüplerin dikkatini çekmişti.
Yusuf Akçiçek, 2025'in eylül ayında 22 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Al Hilal'e transfer olmuştu.
20 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile anlaşması halinde altyapısından çıktığı sarı-kırmızılılara geri dönmüş olacak.