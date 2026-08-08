Fenerbahçe'den ayrılmıştı, Galatasaray'a geri dönebilir. 22 milyon euro'ya gitmişti, sürpriz ortaya çıktı

Yaz transfer döneminin sessiz ekiplerinden Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

Şu ana kadar yalnızca Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, savunma hattına yerli bir takviye yapmayı planlıyor.