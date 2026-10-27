Fenerbahçe'den derbi sonrası çıkan kavga için açıklama. "Futbolcularımıza saldırıldı"
27.10.2026 15:07
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin bitimiyle beraber çıkan olaylarla ilgili açıklama yayımladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkmıştı.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken maç sonunda yaşanan olaylar tartışma konusu olmuştu.
Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasında futbolcularımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları şiddetle kınıyoruz." denildi.
"CEZASIZ KALMAMALIDIR"
Sarı-lacivertlilerin açıklaması şöyle devam etti:
Kerem Aktürkoğlu’na yönelik sözlü saldırıyla başlayan, Galatasaray analiz ekibinden Serhat Doğan’ın Matteo Guendouzi’ye saldırısıyla tırmanan ve Abdülkerim Bardakçı’nın futbolcumuzun saçını çekmesiyle devam eden olaylar kabul edilemez.
Derbinin rekabeti ve gerginliği, hiç kimseye futbolcularımıza saldırma hakkı vermez. Yaşananlar, “derbi gerginliği” denilerek geçiştirilemez. Rakip takım mensuplarının bu tutumu, gerilimi düşürmek yerine olayları körüklemiştir.
Türk futbolunun sükûnete ihtiyaç duyduğu bir dönemde kulübümüz sorumlulukla hareket ederken, galip bir takımın misafirperverliğine yakışmayan bu davranışlar cezasız kalmamalıdır.
Olaylara karışan herkesin eylemleri eksiksiz biçimde incelenmeli, sorumlular hakkında gerekli disiplin yaptırımları hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanmalıdır.
Türk futbolunda şiddeti önlemenin yolu, sorumlularını cezasız bırakmamaktır.
NE OLMUŞTU?
Derbinin son düdüğünün çalmasının ardından Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaraylı Roland Sallai birbirlerini yakasından tutarak kavgaya tutuştu.
Güvenlik güçleri ve futbolcular iki ismi ayırmak isterken, ilk Galatasaraylı Abdülkerim futbolcuların yanına gitti.
Daha sonra Fenerbahçeli Archie Brown, Abdülkerim Bardakcı'yı tartışmanın olduğu bölgeden uzaklaştırdı ve o bölgde ayrı bir kavga çıktı.
Brown ve Bardakcı'nın birbirinin boğazına sarıldığı görülürken, güvenlik güçleri ve futbolcuların da olaya dahil olmasıyla izdiham yaşandı.
Daha sonra Fenerbahçeli futbolcuların soyunma odasına gitmesiyle kavga yatıştı.