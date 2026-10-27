Fenerbahçe'den derbi sonrası çıkan kavga için açıklama. "Futbolcularımıza saldırıldı"

Derbinin son düdüğünün çalmasının ardından Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaraylı Roland Sallai birbirlerini yakasından tutarak kavgaya tutuştu.

Güvenlik güçleri ve futbolcular iki ismi ayırmak isterken, ilk Galatasaraylı Abdülkerim futbolcuların yanına gitti.

Daha sonra Fenerbahçeli Archie Brown, Abdülkerim Bardakcı'yı tartışmanın olduğu bölgeden uzaklaştırdı ve o bölgde ayrı bir kavga çıktı.

Brown ve Bardakcı'nın birbirinin boğazına sarıldığı görülürken, güvenlik güçleri ve futbolcuların da olaya dahil olmasıyla izdiham yaşandı.

Daha sonra Fenerbahçeli futbolcuların soyunma odasına gitmesiyle kavga yatıştı.