Fenerbahçe'den Gençlerbirliği maçı sonrası sert tepki. "Her şeyi yaparız, gözümüzü kararttık"

"Bizler salı günü Fenerbahçe'nin herhalde kaç yıldır ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne katılma maçı var. Bir erteleme istendi, onu da yapmadılar. Kafa yapıları hep aynı şekilde devam ediyor. Özellikle rica ediyoruz; bundan sonra en ufak şekilde buna benzer şeyler olursa... 2 tane penaltımız verilmedi! Niye verilmedi diye konuşmayacağım. Çok gerçek bir şey var. Talisca'nın vurduğu topta kol çok açık, kitap yazıyor, penaltı ve kırmızı kart. VAR yabancı mı Türk mü onu da bilmiyoruz. TFF Başkanından özellikle rica ediyoruz, bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. 1 yıllığına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Eşit olmadı. Tüm ikili mücadeleler aleyhimize çalındı. Bu şekilde bu lig devam etmez."