Fenerbahçe'den gitmişti, Galatasaray'a geri dönüyor. Milli yıldızın transferi bitmek üzere

Haberin devamında Al-Hilal'in Yusuf Akçiçek yerine bir transfer yaptığı anda imzaların atılacağı aktarıldı.

Galatasaray altyapısından yetişen ancak 2019'un eylül ayında Fenerbahçe altyapısına transfer olan Yusuf Akçiçek, 2024 yılında çıktığı A Takım'da gösterdiği performans sonrası kulüplerin dikkatini çekmişti.