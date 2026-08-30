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Fenerbahçe'den gitmişti, Galatasaray'a geri dönüyor. Milli yıldızın transferi bitmek üzere

30.08.2026 18:11

NTV - Haber Merkezi

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Transfer döneminin sonuna gelinirken, takviyeleri beklenen Galatasaray için dikkat çeken bir haber öne çıktı.

Fenerbahçe'den gitmişti, Galatasaray'a geri dönüyor. Milli yıldızın transferi bitmek üzere
Resmi Kurum

Yaz transfer döneminin sonuna doğru hareketliliğini artıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

 

Lesley Ugochukwu, Aleksey Batrakov ve Rafael Leao'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, savunma hattını da güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'den gitmişti, Galatasaray'a geri dönüyor. Milli yıldızın transferi bitmek üzere 1
Anadolu Ajansı

Al-Hilal'de forma giyen Yusuf Akçiçek'i gündemine alan Galatasaray, transferi bitirmek üzere...

 

HT Spor'un haberine göre milli futbolcuyla prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, Suudi Arabistan kulübüyle de son aşamaya geldi.

Fenerbahçe'den gitmişti, Galatasaray'a geri dönüyor. Milli yıldızın transferi bitmek üzere 2
Resmi Kurum

Haberin devamında Al-Hilal'in Yusuf Akçiçek yerine bir transfer yaptığı anda imzaların atılacağı aktarıldı.

 

Galatasaray altyapısından yetişen ancak 2019'un eylül ayında Fenerbahçe altyapısına transfer olan Yusuf Akçiçek, 2024 yılında çıktığı A Takım'da gösterdiği performans sonrası kulüplerin dikkatini çekmişti.

Fenerbahçe'den gitmişti, Galatasaray'a geri dönüyor. Milli yıldızın transferi bitmek üzere 3
Resmi Kurum

Yusuf Akçiçek, 2025'in eylül ayında 22 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Al Hilal'e transfer olmuştu.

 

Fenerbahçe'den gitmişti, Galatasaray'a geri dönüyor. Milli yıldızın transferi bitmek üzere 4
Anadolu Ajansı

20 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile anlaşması halinde altyapısından çıktığı sarı-kırmızılılara geri dönmüş olacak.

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