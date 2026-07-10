Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması. Tek kelimeyle nokta koyuldu

Fenerbahçe başkanlık seçimleri öncesinde adaylardan Hakan Safi, yıldız futbolcuyla anlaştığını duyurmuştu.

Safi, “Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Ona da aynısını söyledim; ‘15 golden değil 20 gol veya asistten başlayalım’ dedim. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendini kanıtlamış bir futbolcumuzdur.” ifadelerini kullanmıştı.