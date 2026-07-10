Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması. Tek kelimeyle nokta koyuldu
10.07.2026 22:25
Son Güncelleme: 10.07.2026 22:26
Fenerbahçe'den merakla beklenen Greenwood açıklaması geldi. Oğuz Çetin, taraftara müjdeyi verdi.
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Mason Greenwood transferiyle ilgili sorusuna "Geliyor'" yanıtını verdi.
Sarı-lacivertlilerin, 39 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.
Fenerbahçe Yöneticisi Cihan Kamer ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin, transferi tamamlamak için Marsilya'ya gitti.
KARİYERİ
Kariyerine Manchester United'da başlayan futbolcu, ardından Gatafe ve Marsilya formaları giymişti.
Genç futbolcu kariyerinde çıktığı 293 maçta 137 gol 46 asistlik performans sergilemişti.
Fenerbahçe başkanlık seçimleri öncesinde adaylardan Hakan Safi, yıldız futbolcuyla anlaştığını duyurmuştu.
Safi, “Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Ona da aynısını söyledim; ‘15 golden değil 20 gol veya asistten başlayalım’ dedim. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendini kanıtlamış bir futbolcumuzdur.” ifadelerini kullanmıştı.